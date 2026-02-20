Συναγερμός στο Παρίσι: Απειλητικά μηνύματα για εκρηκτικούς μηχανισμούς σε κεντρικά σημεία – Εκκενώνονται κτίρια

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές της Γαλλίας το βράδυ της Παρασκευής 20/2 καθώς υπήρξαν απειλητικά μηνύματα για εκρηκτικούς μηχανισμούς σε κεντρικά σημεία του Παρισιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Le Parisien υπήρξε αναφορά για την ύπαρξη πολλών εκρηκτικών μηχανισμών σε διάφορα σημεία του Παρισιού.

Το Sciences Po Paris και ο Πύργος του Μονπαρνάς εκκενώθηκαν για μια επιχείρηση επαλήθευσης, μια επιχείρηση που συνίσταται στην αξιολόγηση της ακρίβειας της προειδοποίησης, σύμφωνα με αστυνομική πηγή.

Το Ινστιτούτο Πολιτικών Σπουδών εκκενώθηκε, διενεργήθηκε έλεγχος ασφαλείας και δεν βρέθηκε τίποτα ασυνήθιστο, σύμφωνα με την πηγή. Όσον αφορά τον Πύργο του Μονπαρνάς, ο οποίος βρίσκεται υπό ανακαίνιση, διατάχθηκε επίσης η εκκένωση των εργαζομένων που ήταν παρόντες.

Ο έλεγχος ασφαλείας βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη γύρω στις 9:45 μ.μ. Ο σιδηροδρομικός σταθμός του Μονπαρνάς δεν επηρεάστηκε από αυτήν την προειδοποίηση και δεν εκκενώθηκε.

Συναγερμοί αυτού του είδους δεν είναι ασυνήθιστοι στο Παρίσι. Την Τετάρτη, τα κεντρικά γραφεία του κόμματος La France Insoumise στο 10ο διαμέρισμα εκκενώθηκαν μετά από αναφορά για εκρηκτικό μηχανισμό. Η αστυνομία έλαβε ένα email από ένα άτομο που ισχυριζόταν ότι είχε «τοποθετήσει εκρηκτικά» και ήθελε να κάνει το LFI να πληρώσει εκατονταπλάσια για τη δολοφονία του Quentin.

Το περιστατικό αυτό έρχεται εν μέσω εξαιρετικά έντονων εντάσεων μετά τον θάνατο του εθνικιστή ακτιβιστή Quentin Deranque, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από αντιφασίστες στη Λυών.