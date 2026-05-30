Συναγερμός στην Βραζιλία: Εντοπίστηκε ύποπτο κρούσμα Έμπολα – Σε επιφυλακή ο ΠΟΥ, τεράστια ανησυχία σε παγκόσμιο επίπεδο

Οι υγειονομικές αρχές στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας ερευνούν ένα ύποπτο κρούσμα Έμπολα που αναφέρθηκε σήμερα στην πρωτεύουσα αυτής της Πολιτείας.

Ένας άνδρας από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ανέβασε πυρετό αφού επισκέφθηκε πρόσφατα τη χώρα αυτή, όπου έχει ξεσπάσει επιδημία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ασθενής είναι στην απομόνωση, σε νοσοκομείο που ειδικεύεται στη φροντίδα ύποπτων ή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του Έμπολα, πρόσθεσαν οι αρχές.

Στο Κονγκό ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ

Στην Μπούνια, την πρωτεύουσα της πληττόμενης επαρχίας Ιτούρι στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (ΛΔΚ), έφθασε ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, καθώς η έξαρση του ιού Έμπολα συνεχίζει να εξαπλώνεται ραγδαία στη χώρα.

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, μία από τις πιο οικονομικά ασθενείς χώρες παγκοσμίως, κήρυξε νέα επιδημία στις 15 Μαΐου, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο έναν πληθυσμό 100 εκατομμυρίων κατοίκων και αναγκάζοντας τον ΠΟΥ να σημάνει παγκόσμιο υγειονομικό συναγερμό.

Ο κ. Γκεμπρεγέσους, ο οποίος βρίσκεται στη χώρα από την Πέμπτη, ξεκίνησε διήμερη περιοδεία στην Ιτούρι, την επαρχία που σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία συγκεντρώνει τα περισσότερα κρούσματα.

«Βρίσκομαι προσωπικά στην Μπούνια, στο πλευρό των συναδέλφων μου, για να συναντήσω την ηγεσία σας, να ακούσω τις ανησυχίες σας και να προσφέρω κάθε δυνατή βοήθεια», ανέφερε ο επικεφαλής του Οργανισμού σε ανοιχτή επιστολή του προς τους κατοίκους της περιοχής μέσω της πλατφόρμας Χ.