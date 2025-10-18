Συναγερμός στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης: Εξαφανίστηκε 14χρονος από δομή φιλοξενίας

Συναγερμός έχει σημάνει στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης για την εξαφάνιση ενός 14χρονου αγοριού από δομή φιλοξενίας.

Πρόκειται για τον Αμπντουλαζίζ Αλακραά, αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος εξαφανίστηκε στις 17 Οκτωβρίου 2025, γύρω στις 10:30 το πρωί, από τον χώρο φιλοξενίας όπου διέμενε.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του ανηλίκου στις 18 Οκτωβρίου και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι η ζωή του μπορεί να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Ο Αμπντουλαζίζ έχει ύψος 1,77 μ., βάρος 75 κιλά, καστανά μάτια και μαύρα μαλλιά. Δεν είναι γνωστό τι ρούχα φορούσε τη στιγμή που εξαφανίστηκε.