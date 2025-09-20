Συναγερμός στις ΗΠΑ: Ένοπλος που παρίστανε τον αστυνομικό συνελήφθη σε στάδιο

Συναγερμός σήμανε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν ένοπλος άνδρας, που παρουσιαζόταν ως αστυνομικός, συνελήφθη κοντά στο στάδιο της Αριζόνα όπου είναι προγραμματισμένη η κηδεία του Τσάρλι Κερκ.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή και έγινε γνωστό το Σάββατο, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών ασφαλείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ στο State Farm Stadium στο Γκλέντεϊλ, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, εντόπισαν τον ύποπτο, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ανήκει στις δυνάμεις επιβολής του νόμου και ήταν οπλισμένος.

Ωστόσο, δεν ανήκε στο προσωπικό ασφαλείας της εκδήλωσης και τέθηκε αμέσως υπό κράτηση, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για το περιστατικό.