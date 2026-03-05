Συναγερμός στην Κύπρο: Ήχησαν ξανά οι σειρήνες

Για ακόμα μία φορά σήμανε συναγερμός στην Κύπρο, όταν αργά το απόγευμα της Πέμπτης (05/03), ήχησαν ξανά οι σειρήνες στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το cyprustimes.com, λίγο μετά τις 16:30 νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης,, ήχησαν ξανά οι σειρήνες στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι στην Κύπρο, ενώ είχαν ηχήσει ξανά και λίγο πριν τις 23:00 το βράδυ της Τετάρτης (04/05).

Ωστόσο, λίγο αργότερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, με ανάρτηση στο Χ ανέφερε ότι το συμβάν θεωρείται λήξαν διότι δεν εντοπίστηκε κάποια απειλή.

«Σε σχέση με την ενεργοποίηση προληπτικών μέτρων ασφαλείας λίγο νωρίτερα στις Βρετανικές Βάσεις του Ακρωτηρίου, διευκρινίζεται ότι δεν έχει εντοπιστεί οποιαδήποτε απειλή και ως εκ τούτου έχουν λήξει. Η ενεργοποίηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας και η ήχηση σειρήνων πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων. Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση στο πλαίσιο των καθιερωμένων διαδικασιών».

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Phlienews, οι κάτοικοι έλαβαν προειδοποιητικά μηνύματα στα κινητά τους τηλέφωνα για ύπαρξη απειλής.

Το μήνυμα που στάλθηκε από τις Βρετανικές Βάσεις:

«For Akrotiri Residents Only: There is an ongoing security threat. Please remain indoors and stay in place until further official notice. Move away from windows and take cover behind or beneath substantial, solid furniture. Please await further instruction».