Άγριο φονικό στο Τέξας: Δυο αδερφές μαζί με μια φίλη τους μαχαίρωσαν μέχρι θανάτου μητέρα 5 παιδιών – Γελούσαν κατά τη σύλληψή τους (βίντεο)

Ένα άγριο φονικό σημειώθηκε στο Τέξας των ΗΠΑ, με τρεις κοπέλες να μαχαιρώνουν μία γυναίκα, μητέρα πέντε παιδιών, στη μέση του δρόμου χωρίς ακόμα να έχει ξεκαθαριστεί το κίνητρο για το έγκλημα.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι πριν την θανάσιμη επίθεση στην 32χρονη μητέρα Καρολάιν Πένια, με τα πέντε παιδιά ηλικίας από 3 έως 17 ετών και δύο εξ αυτών να είναι με ειδικές ανάγκες, δεν είχε υπάρξει κάποια αντιπαράθεση με τις τρεις κοπέλες.

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Φίλη του θύματος περιέγραψε ότι η 32χρονη πάλεψε για τη ζωή της κατά τη διάρκεια της ενέδρας που της έστησαν οι δύο αδελφές και η φίλη τους που κρατούνται με εγγύηση 15 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σημειώνεται ότι η μια από τις τρεις νεαρές που συνελήφθησαν είναι και αυτή μητέρα ενός μικρού παιδιού με τις φίλες της Καρολάιν Πένια να αναρωτιούνται «γιατί μια μητέρα θα το έκανε αυτό σε μια άλλη μητέρα. Εκείνη θα βλέπει ακόμα τον γιο της να μεγαλώνει μέσα από το γυαλί και τα παιδιά της Κάρο θα έχουν μόνο μια ταφόπλακα».

Two young Texas sisters and their friend were arrested after brutally hacking a mother of five to death. A 32-year-old mother in broad daylight on a busy street in Del Rio, Texas.



Kitty Mia Diaz (21), Amaya 'Cookie' Diaz (19), and Kyandra Renee Faz (21) are charged with murder.… pic.twitter.com/ObsX9CVINw June 28, 2026

Η αστυνομία του Τέξας συνέλαβε την 19χρονη Αμάγια Κούκι Ντίαζ και την 21χρονη Κίτι Μία Ντίαζ στην πόλη Ντελ Ρίο, κοντά στα σύνορα με το Μεξικό, η μια χαμογελούσε και η δεύτερη έκανε σόου για τις κάμερες όπως φαίνεται στο βίντεο.

Γύρω στις 2:10 μ.μ. την Πέμπτη (25.06.2026), αστυνομικοί έσπευσαν στο Περιφερειακό Ιατρικό Κέντρο Val Verde μετά από αναφορά για μια γυναίκα «που υπέφερε από πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι», ανέφερε το Αστυνομικό Τμήμα του Ντελ Ρίο (DRPD) σε δελτίο τύπου στο Facebook. Η επίθεση έλαβε χώρα στην East 10th Street στο Ντελ Ρίο.

«Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της, το θύμα μεταφέρθηκε σε ιατρική μονάδα στο Σαν Αντόνιο για επείγουσα περίθαλψη», δήλωσε το DRPD.

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Το θύμα, που αναγνωρίστηκε ως η 32χρονη Καρολάιν Πένια, υπέκυψε στα τραύματά της περίπου στις 9 μ.μ. την Πέμπτη.

Τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας και οι συνεντεύξεις μαρτύρων οδήγησαν στη σύλληψη των αδελφών τη 19χρονη Αμάγια Κούκι Ντίαζ και την 21χρονη Κίτι Μία Ντίαζ και μιας τρίτης υπόπτου, της Κυάντρα Ρενέ Φαζ, 21 ετών, την Πέμπτη, ανέφερε η αστυνομία.