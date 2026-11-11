Συναγερμός για βόμβες σε εκατοντάδες σχολεία σε Ιταλία, Σκωτία και Ιρλανδία – “Ήρθαμε για να σας εξουδετερώσουμε” (βίντεο)

Αναφορά για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών σε εκατοντάδες σχολεία της Ιταλίας έκανε ένα mail, σημαίνοντας συναγερμό στη χώρα.

Συγκεκριμένα, το mail αναφέρει: «Ήρθαμε για να σας εξουδετερώσουμε. Θα προχωρήσουμε σε γενοκτονία κατά των Ιταλών», και υπογράφεται από τον «Μιχαήλ Αντρόποφ, ηγέτη του Βιλαγιάτ Μισογινιστάν».

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«Ήρθαμε για να σας εξουδετερώσουμε. Θα προχωρήσουμε σε γενοκτονία κατά των Ιταλών», αναφέρεται συγκεκριμένα στο απειλητικό μήνυμα.

🔵 "Siamo venuti per annientarvi", si legge nella mail inviata a centinaia di scuole italiane interessate questa mattina dagli allarmi bomba. In corso evacuazioni e bonifiche in tutti gli istituti. Nel video alcuni studenti di Brescia https://t.co/mRU7MGN1CC— Rai Radio1 (@Radio1Rai) November 11, 2026

«Προετοιμαζόμουν γι’ αυτό εδώ και πολύ καιρό: να σκοτώσω τον καθένα από εσάς. Μόλις άφησα έναν ισχυρό, τηλεχειριζόμενο εκρηκτικό μηχανισμό μέσα σε μια πλαστική σακούλα στο κτίριό σας. Τον τοποθέτησα έτσι ώστε το ωστικό κύμα να εξαπλωθεί σε όλο το κτίριο. Το μόνο που θα απομείνει από εσάς θα είναι κόκαλα και ένα αιματηρό χάος. Φυτεύσαμε επίσης μια βόμβα στη μηχανή του αυτοκινήτου του πρωθυπουργού σας. Μετά θα αποτελειώσουμε τους επιζώντες με τραύματα από μαχαίρι», αναφέρεται ακόμα.

Στο μέιλ γίνεται αναφορά και σε τοποθέτηση βόμβας στο αυτοκίνητο της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι.

🚨 Allarme bomba in centinaia di scuole italiane Stamattina, poco prima delle 10, è arrivata a centinaia di istituti in tutta Italia, da Trieste alla Sicilia, una mail anonima con minacce di attentati esplosivi. Studenti e personale sono stati evacuati e le forze dell’ordine stanno controllando gli edifici. Anche a Roma sono coinvolte diverse scuole, dall’Appio-Tuscolano fino a Maccarese. Il messaggio è firmato “Mikhail Andropov”. È lo stesso pseudonimo già comparso nelle minacce mandate a emittenti televisive europee e collegato agli allarmi sui voli dei giorni scorsi. Nel testo c’è anche una minaccia contro la Presidente del Consiglio. ⚠️ Le evacuazioni sono vere, non sono un’esercitazione. Ma nei casi verificati finora gli allarmi si sono rivelati falsi. 🔍 Attenzione però alle conclusioni affrettate. Gli inquirenti pensano a un’azione coordinata di procurato allarme, con mittenti falsificati. È la terza ondata in meno di un mese, dopo il 19 ottobre e il 2 novembre. Lo scopo sembra uno solo: diffondere paura. 🎥 @PaoloMarcacci #allarmebomba #scuole #cronaca #Roma— Radio Radio (@RadioRadioWeb) November 11, 2026

Οι πυροτεχνουργοί, την ώρα αυτή πραγματοποιούν όλους τους αναγκαίους ελέγχους.

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Μέχρι στιγμής έχουν εκκενωθεί 300 σχολεία στην Ιταλία και η έρευνα των αρχών παραμένει σε εξέλιξη.

Παρόμοιο περιστατικό είχε σημειωθεί και τις προηγούμενες ημέρες, όταν ηλεκτρονικό μήνυμα με απειλές είχε σταλεί σε 280 διευθυντές σχολείων.

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Λίγη ώρα μετά, απειλητικά μηνύματα για βόμβα έλαβαν και σχολεία στο Εδιμβούργο και τη βόρεια Ιρλανδία.

Δεν έχει διευκρινιστεί αν τα έστειλε το ίδιο άτομο. Οι αρχές έχουν εκκενώσει ήδη τα συγκροτήματα και πραγματοποιούν ελέγχους με σκοπό να εντοπίσουν τους εκρηκτικούς μηχανισμούς.