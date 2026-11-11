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Συναγερμός για βόμβες σε εκατοντάδες σχολεία σε Ιταλία, Σκωτία και Ιρλανδία – “Ήρθαμε για να σας εξουδετερώσουμε” (βίντεο)

Σε εξέλιξη έρευνες των Αρχών

Συναγερμός για βόμβες σε εκατοντάδες σχολεία σε Ιταλία, Σκωτία και Ιρλανδία – “Ήρθαμε για να σας εξουδετερώσουμε” (βίντεο)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 13:49

Αναφορά για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών σε εκατοντάδες σχολεία της Ιταλίας έκανε ένα mail, σημαίνοντας συναγερμό στη χώρα.

Συγκεκριμένα, το mail αναφέρει: «Ήρθαμε για να σας εξουδετερώσουμε. Θα προχωρήσουμε σε γενοκτονία κατά των Ιταλών», και υπογράφεται από τον «Μιχαήλ Αντρόποφ, ηγέτη του Βιλαγιάτ Μισογινιστάν».

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«Ήρθαμε για να σας εξουδετερώσουμε. Θα προχωρήσουμε σε γενοκτονία κατά των Ιταλών», αναφέρεται συγκεκριμένα στο απειλητικό μήνυμα.

«Προετοιμαζόμουν γι’ αυτό εδώ και πολύ καιρό: να σκοτώσω τον καθένα από εσάς. Μόλις άφησα έναν ισχυρό, τηλεχειριζόμενο εκρηκτικό μηχανισμό μέσα σε μια πλαστική σακούλα στο κτίριό σας. Τον τοποθέτησα έτσι ώστε το ωστικό κύμα να εξαπλωθεί σε όλο το κτίριο. Το μόνο που θα απομείνει από εσάς θα είναι κόκαλα και ένα αιματηρό χάος. Φυτεύσαμε επίσης μια βόμβα στη μηχανή του αυτοκινήτου του πρωθυπουργού σας. Μετά θα αποτελειώσουμε τους επιζώντες με τραύματα από μαχαίρι», αναφέρεται ακόμα.

Στο μέιλ γίνεται αναφορά και σε τοποθέτηση βόμβας στο αυτοκίνητο της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι.

Οι πυροτεχνουργοί, την ώρα αυτή πραγματοποιούν όλους τους αναγκαίους ελέγχους.

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Μέχρι στιγμής έχουν εκκενωθεί 300 σχολεία στην Ιταλία και η έρευνα των αρχών παραμένει σε εξέλιξη.

Παρόμοιο περιστατικό είχε σημειωθεί και τις προηγούμενες ημέρες, όταν ηλεκτρονικό μήνυμα με απειλές είχε σταλεί σε 280 διευθυντές σχολείων.

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Λίγη ώρα μετά, απειλητικά μηνύματα για βόμβα έλαβαν και σχολεία στο Εδιμβούργο και τη βόρεια Ιρλανδία.

Δεν έχει διευκρινιστεί αν τα έστειλε το ίδιο άτομο. Οι αρχές έχουν εκκενώσει ήδη τα συγκροτήματα και πραγματοποιούν ελέγχους με σκοπό να εντοπίσουν τους εκρηκτικούς μηχανισμούς.

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