Συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία για “οδικό χάρτη” 60 ημερών – Τι προβλέπεται για Στενά του Ορμούζ και Λίβανο

Σε μια σημαντική καμπή για τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν συμφώνησαν σε «οδικό χάρτη» για τη σύναψη εντός εξήντα ημερών οριστικής συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο.

Η εξέλιξη αυτή επιτεύχθηκε κατά την πρώτη κιόλας συνεδρία των διαπραγματεύσεών τους στην Ελβετία, όπως ανακοίνωσαν από κοινού οι μεσολαβήτριες χώρες, το Πακιστάν και το Κατάρ.

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Joint Statement by the State of Qatar and the Islamic Republic of Pakistan Regarding the Conclusion of Lake Lucerne Summit, First High-Level Committee Meeting with Participation of the United States of America and the Islamic Republic of Iran pic.twitter.com/2G3PAf7LVY— Ministry of Foreign Affairs – Pakistan (@ForeignOfficePk) June 22, 2026

Ειδικότερα, όπως σημείωσαν το Ισλαμαμπάντ και η Ντόχα, που μεσολαβούν στις συνομιλίες αυτές, με κοινή ανακοίνωσή τους, οι δυο πλευρές «συμφωνούν σε οδικό χάρτη με σκοπό να καταλήξουν σε οριστική συμφωνία εντός προθεσμίας 60 ημερών, θέτοντας έτσι τις βάσεις για την άμεση έναρξη νέων τεχνικών συνομιλιών», που θα συνεχιστούν αυτή την εβδομάδα στην Ελβετία.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η δημιουργία «πυρήνα διαχείρισης συγκρούσεων», με συμμετοχή του Λιβάνου και των μεσολαβητών, με στόχο τη διατήρηση της εκεχειρίας και την αποτροπή νέας ανάφλεξης μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγκάι δήλωσε, σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, ότι το έργο της κύριας διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας έχει πλέον ολοκληρωθεί, ωστόσο οι τεχνικές ομάδες θα συνεχίσουν τις επαφές και την επεξεργασία των επιμέρους θεμάτων που παραμένουν ανοιχτά.

Ο Μπαγκάι ανέφερε ότι καταγράφηκε «καλή πρόοδος» στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των δεσμεύσεων που αναλαμβάνουν οι δύο πλευρές.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ιρανική αντιπροσωπεία επέμεινε ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να συνοδεύεται από τον τερματισμό των πολεμικών συγκρούσεων σε όλα τα μέτωπα της περιοχής, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

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Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί υποστήριξε ότι η μεσολαβητική προσπάθεια του Κατάρ και του Πακιστάν έχει οδηγήσει σε «σημαντική πρόοδο» προς την κατεύθυνση του τερματισμού του πολέμου στον Λίβανο. Tireless Pakistani and Qatari mediation has delivered major progress to end Lebanon War. Oil and petrochem exports are waived, blockade lifted, some frozen assets released, and major reconstruction & development plan launched for Iran.



1st real test: Lebanon deconfliction cell https://t.co/q0okD2qwSO ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ June 22, 2026

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, χαρακτήρισε τις τρέχουσες εξελίξεις ως μια κρίσιμη δοκιμασία για τη διαδικασία αποκλιμάκωσης στην ευρύτερη περιοχή.

Οι διαβουλεύσεις περιλαμβάνουν επίσης μέτρα που αφορούν στην άρση περιορισμών στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων, καθώς και την αποδέσμευση μέρους των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, που παραμένουν δεσμευμένα στο εξωτερικό, σύμφωνα με τον κ. Αραγτσί.

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Ανάλογες αναφορές έκανε και ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος σημείωσε ότι στις συνομιλίες εξετάστηκαν ζητήματα που σχετίζονται με την έκδοση των απαραίτητων αδειών για την πώληση ιρανικού πετρελαίου, αλλά και με τη σταδιακή αποδέσμευση οικονομικών πόρων της Τεχεράνης.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον ίδιο, συμφωνήθηκε η δημιουργία μηχανισμού που θα διασφαλίζει την ασφαλή διέλευση εμπορικών και ενεργειακών πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ.

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Ο Αραγτσί υποστήριξε ακόμη ότι βρίσκεται υπό διαμόρφωση ένα ευρύτερο πρόγραμμα ανοικοδόμησης και οικονομικής ανάπτυξης για το Ιράν, το οποίο, όπως ανέφερε, θα μπορούσε να αποτελέσει βασικό στοιχείο μιας μελλοντικής συμφωνίας και να συμβάλει στη σταθεροποίηση της χώρας και της περιοχής.

Επίσης, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε ως το «πρώτο πραγματικό τεστ» της συμφωνίας τον νέο μηχανισμό αποκλιμάκωσης στον Λίβανο.

Το πλαίσιο που συμφωνήθηκε προβλέπει την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων εντός 60 ημερών. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς χαρακτήρισε τις επαφές «ιστορικές», εκφράζοντας την ελπίδα ότι μπορούν να ανοίξουν ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις των δύο χωρών.

Σημειώνεται πάντως ότι οι διαπραγματεύσεις παραλίγο να τιναχτούν στον αέρα, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να «καταλάβουν» τα Στενά του Ορμούζ αν δεν επιτευχθεί συμφωνία.

«Μπορεί να καταλάβουμε τα Στενά, αν χρειαστεί. Αν δεν καταλήξουν σε συμφωνία, θα εισπράξουμε διόδια», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Στην ίδια συνέντευξη, προειδοποίησε ότι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί θα μπορούσαν να επαναληφθούν και διαμήνυσε προς την ιρανική πλευρά ότι το κλείσιμο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού θα είχε σοβαρές συνέπειες.

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του επικεφαλής της ιρανικής αντιπροσωπείας, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, ο οποίος κάλεσε την Ουάσιγκτον «να μετρά τα λόγια της» και προειδοποίησε ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να απαντήσουν. 🇺🇸🇮🇷🇵🇰 The feelings of shock and disappointment on the face of Pakistan's Prime Minister, after he was informed by the Iranian delegation they are leaving after Trump threatened them. pic.twitter.com/XrsGQi3mP6— Megatron (@Megatron_ron) June 21, 2026

Κατά τη διάρκεια των επαφών, η ιρανική αντιπροσωπεία αποχώρησε προσωρινά από τον χώρο των διαπραγματεύσεων, με το πρακτορείο Irna να αποδίδει την κίνηση στις δηλώσεις και τις αναρτήσεις του Τραμπ.

Παρά το επεισόδιο, πηγές της Τεχεράνης ξεκαθάρισαν ότι η διαδικασία δεν τερματίστηκε, αλλά απλώς διακόπηκε προσωρινά.