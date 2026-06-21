Νετανιάχου: Το Ισραήλ δημιούργησε με επιτυχία τις συνθήκες για την μελλοντική πτώση του ιρανικού καθεστώτος

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε ότι το Ισραήλ κατάφερε να δημιουργήσει τις συνθήκες για μια ενδεχόμενη αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, μιλώντας στη Σύνοδο Κορυφής Διεθνούς Πολιτικής του JNS στην Ιερουσαλήμ.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε στην έναρξη της αμερικανο-ισραηλινής εκστρατείας κατά του Ιράν ότι η «δημιουργία των συνθηκών» για την πτώση του καθεστώτος ήταν μεταξύ των στόχων του πολέμου, αλλά σε μεγάλο βαθμό απέφυγε να αξιολογήσει δημόσια την επιτυχία αυτού του στόχου, καθώς το καθεστώς βγήκε άθικτο από τη σύγκρουση, κατά την οποία το ιρανικό κοινό δεν κατέβαλε καμία προσπάθεια να ανατρέψει την κυβέρνησή του, μετά από μια θανατηφόρα κυβερνητική καταστολή που σκότωσε χιλιάδες μετά από εκτεταμένες διαμαρτυρίες του Ιανουαρίου.

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Ο Νετανιάχου απαριθμεί τις στρατιωτικές επιτυχίες της εκστρατείας, λέγοντας: «Αποκεφαλίσαμε την ηγεσία του τρομοκρατικού καθεστώτος· διαλύσαμε τη βιομηχανία πυραύλων τους· ισοπεδώσαμε το ναυτικό τους· ισοπεδώσαμε την αεροπορία τους· επιτεθήκαμε στις στρατιωτικές τους βιομηχανίες· επιτεθήκαμε στις γέφυρες τους».

«Η συνολική ζημιά που προκαλέσαμε στην οικονομία των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης… υπολογίζεται σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια», είπε.

«Θα τους χρειαστεί πολύς χρόνος για να ανακάμψουν… Και μπορεί να μην ανακάμψουν», συνεχίζει ο πρωθυπουργός. «Επειδή μόλις καταφέρεις αυτά τα χτυπήματα, και μόλις το ρήγμα μεταξύ του καθεστώτος και του λαού είναι τόσο βαθύ, δεν μπορείς να ξέρεις πότε θα πέσει ένα τέτοιο καθεστώς. Και νομίζω ότι δημιουργήσαμε τις συνθήκες για τη μελλοντική του πτώση».

Παράλληλα, δήλωσε ότι αυτό θα εξαρτηθεί τελικά από το ιρανικό κοινό: «Αυτός θα είναι ο πραγματικός θρίαμβος, όταν ο ιρανικός λαός πάρει τη μοίρα του στα χέρια του και ρίξει κάτω αυτό το βάναυσο καθεστώς που τον τρομοκρατεί και τρομοκρατεί τον υπόλοιπο κόσμο».