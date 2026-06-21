Κατάρ: Ισχυρή έκρηξη λόγω “τεχνικού προβλήματος” σε εργοστάσιο του Ρας Λαφάν

Μια πολύ ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε απόψε σε ένα εργοστάσιο στο Ρας Λαφάν στο Κατάρ, τη μεγαλύτερη ζώνη παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στο κόσμο.

Η έκρηξη ακούστηκε μέχρι την πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα. Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η έκρηξη οφειλόταν σε «τεχνικό πρόβλημα» και δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή διαρροή λόγω του ατυχήματος αυτού.

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