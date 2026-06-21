Κατάρ: Ισχυρή έκρηξη λόγω “τεχνικού προβλήματος” σε εργοστάσιο του Ρας Λαφάν
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Μια πολύ ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε απόψε σε ένα εργοστάσιο στο Ρας Λαφάν στο Κατάρ, τη μεγαλύτερη ζώνη παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στο κόσμο.
Η έκρηξη ακούστηκε μέχρι την πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα. Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η έκρηξη οφειλόταν σε «τεχνικό πρόβλημα» και δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή διαρροή λόγω του ατυχήματος αυτού.
WATCH – 🇶🇦 The moment of the explosion at the Ras Laffan Industrial Complex in Qatar. pic.twitter.com/rW6W2ktH6R— Political Pen (@politicalpen_) June 21, 2026
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