Βενεζουέλα: Ιστορίες ελπίδας στα χαλάσματα – Ανέσυραν ζωντανά δύο παιδιά από τα ερείπια στην Λα Γκουάιρα (βίντεο)

Μετά τον διπλό σεισμό στην Βενεζουέλα η χώρα βιώνει μία τραγωδία βιβλικών διαστάσεων με τις έρευνες στην πόλη Λα Γκουάιρα να συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό καθώς οι διασώστες δίνουν μάχη με τον χρόνο για βρουν επιζώντες μέσα στα χαλάσματα .

Αυτή την στιγμή, τουλάχιστον 1.430 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και 3.238 έχουν τραυματιστεί συνολικά στη Βενεζουέλα. Εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων από τον διπλό σεισμό θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοείται η τύχη περισσότερων από 55.000 ανθρώπων.

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Στη Λα Γκουάιρα ανέσυραν ένα βρέφος από τα ερείπια του κτιρίου Nautilus στην Catia La Mar. Την ίδια ώρα, διασώστες από την Κολομβία κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανό έναν 11χρονο, έπειτα από επιχείρηση που διήρκεσε περισσότερες από έξι ώρες.

«Ο Μωυσής είναι ασφαλής! Έπειτα από έξι ώρες έντονης επιχείρησης, η ομάδα USAR COL-1 από την Κολομβία διέσωσε ζωντανό τον 11χρονο που είχε παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια στη Λα Γκουάιρα της Βενεζουέλας», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών της Κολομβίας στο Χ. Lograron rescatar a bebé en medio de las ruinas en el edificio Nautilus en Catia La Mar, La Guaira. pic.twitter.com/nML5rIyh84 June 28, 2026 Δημοσίευσε βίντεο που δείχνει το παιδί πάνω σε φορείο, αμέσως μετά τον απεγκλωβισμό του. Moisés está a salvo! 🙏🇨🇴🇻🇪@CancilleriaCol @UNGRD Tras seis horas de una intensa operación, el equipo USAR COL-1 de Colombia rescató con vida al niño de 11 años que permanecía atrapado bajo los escombros en La Guaira, Venezuela.



Una vida más salvada. La esperanza siempre… pic.twitter.com/huRz2jViCq— Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) June 27, 2026

🔵 #Venezuela A 72 ore dalle violente scosse che hanno colpito il Paese, nuovo #terremoto, di magnitudo 4.8, sulla costa. Al momento risultano 1.430 morti, oltre 3 mila feriti. Sui 50mila dispersi si riaccendono le speranze dopo che José, 11 anni, è stato salvato a La Guaira pic.twitter.com/AuNYTLwNGn ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ June 28, 2026

URGENTE 🇻🇪 | ¡ÚLTIMA HORA! 🚨 | Transcurridas más de 78 horas, se reporta el hallazgo de personas con vida atrapadas bajo los escombros de edificios en La Guaira. pic.twitter.com/H8OyXDp7G2— ¡DIFUNDELO YA! (@DIFUNDELOYA) June 28, 2026

Σε άλλο σημείο της πόλης, διασώστες ζητούν σιγή, αναζητώντας κάποιο σημάδι ζωής από τον Τζόναθαν, ο οποίος καταπλακώθηκε στα ερείπια κτιρίου στην πόλη Λα Γουάιρα της Βενεζουέλας. Η Μπάρμπαρα Παλάσιος αρχίζει να τρέμει, έχουν περάσει ήδη τρεις ημέρες μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που συγκλόνισαν τη χώρα.

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Ο σύζυγός της Τζόναθαν Σουάρες, 36 ετών, βρίσκεται κάτω από τα ερείπια ενός πενταώροφου ξενοδοχείου στην πόλη Λα Γουάιρα, η οποία ισοπεδώθηκε από τους ισχυρούς σεισμούς, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, που σημειώθηκαν στη Βενεζουέλα με διαφορά λίγων δευτερολέπτων την Τετάρτη.

#Internacionales | ⛑️🇻🇪🇸🇻 El medio @eldiario, resaltó las labores de búsqueda y rescate del equipo de El Salvador en conjunto con Ecuador, donde localizaron con vida a Marlene Angulo, atrapada en un edificio en el sector Playa Grande, La Guaira. https://t.co/JUTJ42ssAO ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ June 28, 2026

«Ναι, είναι ζωντανός», θέλει να πιστεύει, ενώ δάκρυα τρέχουν στο πρόσωπό της. Ωστόσο, ύστερα από σχεδόν 72 ώρες, οι διασώστες δεν έχουν εντοπίσει ακόμη τον Τζόναθαν. Η Μπάρμπαρα αρνείται να πιστέψει πως ο σύζυγός της μπορεί να είναι νεκρός.

Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των αρχών, τουλάχιστον 1.430 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και 3.238 έχουν τραυματιστεί. Εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοείται η τύχη περισσότερων από 50.000 ανθρώπων.

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«Περνούσαν χωρίς να σταματήσουν»

Σε αυτό το σημείο, όπως και σε πολλά άλλα στη Λα Γουάιρα, τα σωστικά συνεργεία άργησαν να φθάσουν. Πολλοί κάτοικοι προσπαθούσαν ακόμη και με γυμνά χέρια να μετακινήσουν ερείπια, περιμένοντας μια βοήθεια που δεν ήρθε ποτέ μετά τον διπλό σεισμό στην Βενεζουέλα.

«Απλώς περνούσαν χωρίς να σταματήσουν», αφηγείται η Μπάρμπαρα Παλάσιος που, μαζί με συγγενείς άλλων πέντε αγνοουμένων, έστησε αυτοσχέδιο μπλόκο στον κεντρικό δρόμο.

Μέλη της Πολιτικής Προστασίας, πυροσβέστες και ορισμένοι εθελοντές αναγκάστηκαν να σταματήσουν κοντά στα χαλάσματα.

Πίνοντας λίγες γουλιές νερό, η Μπάρμπαρα παρακολουθεί νευρικά την επιχείρηση. Χέρι-χέρι απομακρύνονται σωροί ερειπίων, μέσω μιας αλυσίδας που έχουν σχηματίσει μερικές δεκάδες άνθρωποι.

Ο Λουίς Φλόρες αδειάζει έναν κουβά με σπασμένα πλακάκια, πέτρες και χώμα. «Είναι πολύ δύσκολο. Τα κάνουμε όλα αυτά με γυμνά χέρια», λέει ο 54χρονος καταστηματάρχης. «Ανασύραμε τέσσερις επιζώντες, συμπεριλαμβανομένου ενός μικρού κοριτσιού. Και τρεις νεκρούς», αφηγείται.

«Η κυβέρνηση δεν ήταν προετοιμασμένη να ανταποκριθεί σε τέτοια καταστροφή», λέει ο Χεσούς, ένας εθελοντής που δεν θέλησε να γνωστοποιήσει το επώνυμό του.

Λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα, ακούγονται επευφημίες για την άφιξη ενός εκσκαφέα. «Επιτέλους, ήρθαν τα μηχανήματα», λέει κάποιος. Ο εκσκαφέας ανοίγει μεγάλα περάσματα μέσα σε λίγα λεπτά.

Η Μπάρμπαρα Παλάσιος περπατάει νευρικά ανάμεσα στα ερείπια, καθώς διασώστες ανταποκρίνονται στις εκκλήσεις της και αναζητούν τον σύζυγό της. «Δεν θα φύγω μέχρι να βγάλουν τον άντρα μου από εδώ», υπογραμμίζει. ¡Siguen saliendo denuncias escalofriante!



En este video se logra evidenciar que los edificios de la Misión Vivienda en La Guaira tenían columnas y paredes hechas con anime recubierto de cemento. Las imágenes muestran el material expuesto entre los escombros.



Esto no es solo de… pic.twitter.com/09RBglAqpc— Bárbara Uzcátegui Sanz (@BarbaraUSanz) June 28, 2026

Όταν μια 25μελής ομάδα του μεξικανικού στρατού, με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, έρχεται για να συμμετάσχει στην επιχείρηση, η Μπάρμπαρα μόλις που μπορεί να σταθεί στα πόδια της. Δυο σκυλιά ερευνούν την περιοχή, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Οι στρατιώτες ζητούν από τους παρευρισκόμενους να μην κάνουν θόρυβο. Τη σιωπή διακόπτει μια ομάδα μοτοσικλετιστών που καταφθάνει κορνάροντας, μεταφέροντας νερά και δωρεές.

«Είναι κανείς εδώ; Φωνάξτε ή κάντε λίγο θόρυβο. Τώρα!», φωνάζει ένας στρατιώτης. Τρεις συνάδελφοί του προχωρούν προς τα ερείπια και σκύβουν για να ακούσουν καλύτερα.

Δεν ακούγεται το παραμικρό. Πέφτει το σκοτάδι, χωρίς κάποιο σημάδι ζωής από τον Τζόναθαν.

Η Μπάρμπαρα είναι «σε κατάσταση σοκ», εξηγεί η 37χρονη αδερφή της, Άλις Παλάσιος. Φαίνεται πως «δεν είναι σε θέση να αποδεχτεί την πραγματικότητα», θρηνεί.