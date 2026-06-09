Συγκλονιστικά βίντεο από την στιγμή που κατεδαφίστηκε ένα από τα πιο διάσημα ξενοδοχεία στο Τέξας ήρθαν στο φως της δημοσιότητας.

Το ξενοδοχείο Sheraton Arlington κατέρρευσε και έγινε ένα σωρό από συντρίμμια. Το πλήθος ζητωκραύγαζε καθώς το πρώην ξενοδοχείο έπεφτε και διασκορπίστηκε γρήγορα, προσπαθώντας να ξεφύγει από τα σύννεφα σκόνης.

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Το ξενοδοχείο Entertainment District κατεδαφίστηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου. Το ξενοδοχείο Americana της Loews Hotels & Co πρόκειται να κατασκευαστεί στη θέση του και θα είναι το τρίτο συγκρότημα που θα κατασκευαστεί από την εταιρεία φιλοξενίας στην περιοχή.

«Βρισκόμαστε ξανά εδώ για τρίτη φορά, και σίγουρα για την πιο δραματική, πρωτοποριακή μέχρι σήμερα», δήλωσε ο Άλεξ Τις, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Loews Hotels & Co. «Ή όπως το λέμε, μια συγκλονιστική κίνηση».

Τα σχέδια κατεδάφισης του Sheraton εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο του Άρλινγκτον το 2023. Το νέο ξενοδοχείο Americana, αξίας 500 εκατομμυρίων δολαρίων, πρόκειται να ανοίξει το 2029 και θα διαθέτει 507 δωμάτια, καθώς και πολλαπλούς εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους εκδηλώσεων.

«Είναι, κατά κάποιο τρόπο, μια θλιβερή μέρα, επειδή κάποια πράγματα αλλάζουν», δήλωσε ο διευθυντής της πόλης του Άρλινγκτον, Τρέι Γέλβερτον. «Αλλά το μέλλον είναι τόσο λαμπρό για αυτήν την κοινότητα και για αυτήν την τοποθεσία στο Άρλινγκτον».