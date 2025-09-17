Στο Ουίνδσορ ο Τραμπ με τη Μελάνια – Υποδοχή από Ουίλιαμ και Κέιτ (Βίντεο)

Γύρω στις 14:00 το μεσημέρι της Τετάρτης (17/09) (ώρα Ελλάδας) προσγειώθηκε στο Κάστρο του Γουίνδσορ το ελικόπτερο Marine One που μετέφερε τον Ντόναλντ Τραμπ και τη σύζυγο του, Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια.

Ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, Ουίλιαμ και Κέιτ, υποδέχθηκαν το ζευγάρι Τραμπ – Μελάνια στο Walled Garden του Κάστρου, ξεκινώντας την διήμερη επίσκεψη τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ πρόκειται να τους συνοδεύσουν στο Vicotira House, όπου θα συναντήσουν τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα.

Prince William welcomes Trump to the UK. pic.twitter.com/CNbwpvUROj— Clash Report (@clashreport) September 17, 2025

Η Καμίλα θα συμμετέχει στις εκδηλώσεις

Χθες έγινε γνωστό ότι η Καμίλα ήταν αδιάθετη, ωστόσο βασιλικές πηγές επιβεβαίωσαν την συμμετοχή της σε όλες τις εκδηλώσεις της επίσημης επίσκεψεις Τραμπ.

Μέσα στην ημέρα ο Τραμπ και η σύζυγός του θα επισκεφθούν ιδιωτικά τον τάφο της Βασίλισσας Ελισάβετ Β’ για να καταθέσουν ένα στεφάνι, πριν παρακολουθήσουν μια ειδική στρατιωτική τελετή στο Ανατολικό Χλοοτάπητα του κάστρου, καθώς και μια πτήση πάνω από το Κάστρο από την ομάδα Red Arrows της Βασιλικής Αεροπορίας, καθώς και αμερικανικά F-35 στρατιωτικά αεροσκάφη.

Τέλος, ο Βασιλιάς Κάρολος Γ‘ θα παραχωρήσει επίσημο δείπνο για τον Ντόναλντ και την Μελάνια Τραμπ, εκφωνώντας την ομιλία του στην αρχή της εκδήλωσης.