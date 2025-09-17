Αεροσκάφος παραλίγο να πέσει στο Air Force του Τραμπ – «Προσοχή! Στρίψτε αμέσως 20 μοίρες!» (Βίντεο)

Πλησίασε υπερβολικά το Air Force One ένα αεροσκάφος της Spirit Airlines, την ώρα που το πρώτο μετέφερε στο Λονδίνο τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Newsweek, τα δύο αεροσκάφη, το Air Force One και η πτήση Spirit 1300, ένα αεροσκάφος Airbus SE A321, που είχαν προορισμό από το Fort Lauderdale στη Βοστώνη, όταν πετούσαν πάνω από το Long Island παρατήρησε ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας ότι τα ύψη τους ήταν παρόμοια και οι συνέκλιναν οι διαδρομές πτήσης.

Ο ελεγκτής προειδοποίησε για αλλαγή πορείας

Να αλλάξουν πορεία οι πιλότοι της Spirit προειδοποίησε ο ελεγκτής. Σημειώνεται ότι τα αεροσκάφη παρέμειναν σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων το ένα από το άλλο και δεν υπήρξε κίνδυνος να υπερβούν τα όρια ασφαλείας, το συμβάν προσέλκυσε την προσοχή των κοινωνικών μέσων τόσο για το διάσημο προεδρικό αεροσκάφος όσο και για την επικοινωνία του ελεγκτή.

«Στρίψτε 20 μοίρες προς τα δεξία»

Το βράδυ της Τρίτης έφτασε ο Τραμπ στο Λονδίνο για την επίσημη συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο στο κάστρο του Ουίνδσορ. Η συνάντηση με το αεροσκάφος της Spirit δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά από τον λογαριασμό @JonNYC στην εφαρμογή Bluesky media. Το ηχητικό υλικό μοιράστηκε ο @thenewarea51 στο X.

Ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας επανέλαβε «δώστε προσοχή, Spirit 1300, στρίψτε 20 μοίρες προς τα δεξιά», αφού το πλήρωμα της αεροπορικής εταιρείας δεν απάντησε στο αρχικό του μήνυμα. «Spirit 1300, στρίψτε 20 μοίρες ΑΜΕΣΩΣ». Αυξάνοντας ξανά τη φωνή του, ο ελεγκτής διέταξε: «Spirit Wings 1300, στρίψτε 20 μοίρες ΔΕΞΙΑ. ΑΜΕΣΩΣ».

«Υπάρχει κίνηση 6 ή 8 μίλια αριστερά στο αριστερό σας φτερό»

Ανταποκρίθηκαν οι πιλότοι στην εντολή για αλλαγή πορείας. «Spirit 1300, υπάρχει κίνηση 6 ή 8 μίλια αριστερά από το αριστερό σας φτερό. 747. Είμαι σίγουρος ότι μπορείτε να δείτε ποιος είναι», είπε ο ελεγκτής, αναφερόμενος στο αεροσκάφος Air Force One.

«Θα είχα το νου μου, είναι λευκό και μπλε». Και ο ελεγκτής της Νέας Υόρκης είχε μια τελευταία προειδοποίηση για το πλήρωμα του Spirit: «Προσέξτε! Αφήστε το iPad!».

Ακούστε την ηχητική επικοινωνία