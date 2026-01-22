Στο Νταβός ο Ζελένσκι – Συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ το μεσημέρι

Σημαντικές πολιτικές και γεωπολιτικές ζυμώσεις συμβαίνουν στο Νταβός κατά την διάρκεια του Οικονομικού φόρουμ με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι να βρίσκεται στην Ελβετία σήμερα (22/1).

Μάλιστα, το μεσημέρι της Πέμπτης (22/1) θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ περίπου στις 2 το μεσημέρι (ώρα Ελλάδος).

«Οι συναντήσεις με την Αμερική πρέπει πάντα να καταλήγουν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα που θα ενισχύουν την Ουκρανία ή θα φέρνουν πιο κοντά το τέλος του πολέμου. Και αν τα έγγραφα είναι έτοιμα, θα συναντηθούμε», είχε δηλώσει χτες ο Ουκρανός πρόεδρος, ωστόσο δεν είναι ξεκάθαρο εάν έχει επιτευχθεί κάποια συμφωνία.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε από χτες πως θα συναντηθεί με τον Ζελένσκι στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Μιλώντας στο Νταβός, ο Τραμπ δήλωσε ότι «βρίσκονται σε λογικό σημείο» για να επιτευχθεί συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

«Πιστεύω ότι τώρα μπορούν να βρεθούν και να ολοκληρώσουν μια συμφωνία. Και αν δεν το κάνουν, είναι ανόητοι», είπε αναφερόμενος στους ηγέτες Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε σήμερα ότι έχει σημειωθεί «μεγάλη πρόοδος» στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, εξηγώντας ότι μένει να διευθετηθεί ένα σημείο, λίγες ώρες προτού μεταβεί στη Μόσχα για να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Πιστεύω ότι μένει να διευθετηθεί μόνο ένα σημείο, έχουμε συζητήσει πολλές εκδοχές αυτού του σημείου και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να διευθετηθεί. Αν και οι δύο πλευρές θέλουν να το επιλύσουν, θα το επιλύσουμε», τόνισε ο Γουίτκοφ στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις. «Νομίζω ότι έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο», πρόσθεσε.

Ο Γουίτκοφ επεσήμανε ότι θα μεταβεί σήμερα στη Μόσχα με τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρεντ Κούσνερ, για να συναντηθούν με τον Πούτιν, την ώρα που συνεχίζονται οι έμμεσες συνομιλίες μεταξύ του Κιέβου και της Μόσχας με στόχο να βρεθεί διπλωματική λύση στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Χθες ο Αμερικανός απεσταλμένος είχε δηλώσει στο Bloomberg ότι η Μόσχα ήταν αυτή που ζήτησε τη νέα συνάντηση.

Στη συνέχεια οι Αμερικανοί διαπραγματευτές θα πάνε στο Αμπού Ντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου θα συνεχιστούν οι συνομιλίες σε επίπεδο ομάδων εργασίας «στρατιωτικοί προς στρατιωτικούς», διευκρίνισε ο Γουίτκοφ.

Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές συνομιλούν ξεχωριστά με το Κίεβο και τη Μόσχα εδώ και μήνες με στόχο να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου που μαίνεται εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια. Όμως πολλά ζητήματα παραμένουν ανεπίλυτα, μεταξύ των οποίων η τύχη των περιοχών της Ουκρανίας που έχει καταλάβει ο ρωσικός στρατός όπως και οι εγγυήσεις ασφαλείας που θα δοθούν στο Κίεβο.

Ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ είχαν συναντηθεί ξανά με τον Πούτιν στη Μόσχα τον Δεκέμβριο για να του παρουσιάσουν κάποιες προτάσεις.