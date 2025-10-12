Στο Μεξικό συνελήφθη ο Έλληνας Greken που εμπλέκεται στον πιο αιματηρό πόλεμο συμμοριών στην Σουηδία

Στα χέρια της αστυνομίας του Μεξικού βρίσκεται ο παγκοσμίου φήμης εγκληματίας, Μιχάλης Τενέζος γνωστός και ως Greken στην Σουηδία.

Σύμφωνα με τις μεξικανικές αρχές, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε σε έναν αυτοκινητόδρομο κοντά στην πόλη Κανκούν, στην άκρη της χερσονήσου Γιουκατάν. Στην επιχείρηση συμμετείχαν τόσο οι μεξικανικές ένοπλες δυνάμεις όσο και οι τοπικές αρχές.

Ο Τενέζος και ακόμα ένας άνδρας συνελήφθησαν στη μεξικανική λουτρόπολη Κανκούν, κατόπιν αιτήματος της Europol, όπωε ανακοίνωσε χθες Σάββατο η μεξικανική κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τις Αρχές της χώρας, ο συλληφθείς είναι ο «Μίκαελ ‘Ν’» και ευρωπαϊκά ΜΜΕ επιβεβαιώνουν πως πρόκειται για τον Τενέζο που καταζητείται από τη σουηδική αστυνομία για την «εμπλοκή του σε υποθέσεις εμπορίας όπλων, εμπορίας ναρκωτικών και ξεπλύματος χρήματος.

Ο Τενέζος καταζητείται διεθνώς και έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης ερήμην σε βάρος του τόσο από το δικαστήριο του Sundsvall όσο και από το δικαστήριο του Södertälje. Η Σουηδία δεν έχει συμφωνία έκδοσης με το Μεξικό. Ταυτόχρονα, οι αρχές της χώρας αναφέρουν ότι ο Τενέζος τέθηκε υπό κράτηση προκειμένου να μεταφερθεί στην Ευρώπη και να παραδοθεί στη σουηδική αστυνομία.

Οι πιθανότητες να εκδοθεί ο Τενέζος θα εξαρτηθούν από τις κατηγορίες για τις οποίες συνελήφθη, σύμφωνα με τους Arnell και Jonsson.



Líder do grupo criminoso Dalen, Grego está envolvido em diversos homicídios na guerra de gangues da Suécia. https://t.co/jcQfwZolan pic.twitter.com/GKPm0aisjz— Submundo Criminal (@submundodocrime) October 11, 2025

Το προφίλ του Greken

Ο Τενέζος έχει χαρακτηριστεί ως ηγετική φυσιογνωμία του δικτύου του Dalen. Θεωρείται ένας από τους πιο ισχυρούς παράγοντες στο περιβάλλον των συμμοριών της Σουηδίας.

Το δίκτυο Dalen έχει τη βάση του στη νότια Στοκχόλμη, αλλά έχει εδραιώσει τον έλεγχό του στην αγορά ναρκωτικών στη βόρεια Σουηδία. Ο αγώνας για την αγορά στο βορρά, και ιδίως για το κέντρο logistics Sundsvall, θεωρείται η αιτία της θανατηφόρας σύγκρουσης του δικτύου Dalen με το Foxtrot.

Από κοινού με το δίκτυο Rumba, οι συμμορίες έχουν πρωταγωνιστήσει τα τελευταία χρόνια στις αιματηρές συγκρούσεις μεταξύ συμμοριών. Σύμφωνα με αστυνομική έκθεση που έλαβε γνώση η εφημερίδα Expressen, τα τρία δίκτυα εμπλέκονταν σχεδόν στα μισά από όλα τα περιστατικά βίας μεταξύ συμμοριών που οδήγησαν σε θανάτους ή τραυματισμούς.

Μεξικό: Το τέλος ενός φυγά που ζούσε στην χλιδή

Για χρόνια, ο Greken ζούσε ανάμεσα στην πολυτέλεια, την ανωνυμία και τον ψηφιακό έλεγχο.

Το καταφύγιό του στο Κανκούν φαινόταν αδιαπέραστο: πολυτελή αυτοκίνητα, διαμερίσματα με θέα στον ωκεανό και μια συνεχής ροή χρημάτων που φαινόταν καθαρή.

Αλλά το πρωινό της επιχείρησης άλλαξε τα πάντα: ελικόπτερα πετούσαν πάνω από την ακτή, περιπολικά που μπλοκάρουν τα σημεία πρόσβασης και μια κωδική ονομασία που αντηχούσε στους ασυρμάτους – «Στόχος Greken επιβεβαιώθηκε».

Έτσι έπεσε ένας αρχηγός που πίστευε ότι η Καραϊβική θα ήταν η σωτηρία του.