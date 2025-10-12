Τραγωδία στο Μεξικό – Τουλάχιστον 41 νεκροί από πλημμύρες στα κεντρικά της χώρας (Βίντεο)

Τουλάχιστον 41 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε σειρά πλημμυρών και κατολισθήσεων που προκαλούν καταρρακτώδεις βροχές από την Πέμπτη στο ανατολικό και στο κεντρικό Μεξικό, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Τροπικό σύστημα έπληξε την ανατολική Σιέρα Μάδρε, οροσειρά που εκτείνεται παράλληλα με τις ακτές στον Κόλπο του Μεξικού και είναι σπαρμένη με μικρές κοινότητες, πολλές από τις οποίες αποκόπηκαν από τον υπόλοιπο κόσμο.

Η πρόεδρος της χώρας Κλαούδια Σέινμπαουμ διέταξε να αναπτυχθούν 10.000 μέλη των ενόπλων δυνάμεων για να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις διάσωσης.

«Μέλη και ομάδες της μεξικανικής κυβέρνησης αναπτύχθηκαν για να ανοίξουν δρόμους και να βοηθήσουν τις κοινότητες», τόνισε η κ. Σέινμπαουμ.

Πάνω από 35.000 σπίτια υπέστησαν ζημιές, κυρίως εξαιτίας των υπερχειλίσεων ποταμών, που ανάγκασαν ολόκληρες οικογένειες να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Οι αρχές άνοιξαν καταφύγια για τους εκτοπισμένους.

Οι βροχοπτώσεις και οι πλημμύρες οδήγησαν επίσης στο κλείσιμο πολλών δρόμων εξαιτίας κατολισθήσεων, ενώ αναφέρθηκαν επίσης διακοπές της ηλεκτροδότησης και προβλήματα στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών.

Ο Μάρκος Απαρίσιο, πενηντάρης εκπαιδευτικός που ζει στην Τουλανσίνγκο, στην πολιτεία Ιδάλγο, πέρασε τη νύχτα σε δρόμο που είχε κλείσει λόγω κατολίσθησης λάσπης, πεσμένων βράχων και δένδρων.

«Φοβόμουν πως θα κατέρρεε όλος ο λόφος», αφηγήθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο, καθώς περίμενε ανυπόμονα να ανοίξει ξανά ο δρόμος για να μπορέσει να φτάσει στο χωριό του και να μάθει νέα για την οικογένειά του.

Ο Σέλσο Σάντος, πενηντάρης έμπορος, άφησε το αυτοκίνητό του στον δρόμο και συνέχισε με τα πόδια προς το χωριό Τενάνγκο δε Δόρια τα ξημερώματα.

«Χρειάστηκε να τρέξουμε για να μη μας παρασύρουν τα νερά», είπε, περιγράφοντας ότι οι piedrisimas, οι πτώσεις βράχων, έκαναν κρότους που έμοιαζαν με πυροτεχνήματα.

Στην πολιτεία Βερακρούς, δεκάδες εκπαιδευτικοί απηύθυναν έκκληση μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης να σταλούν εναέρια μέσα να τους πάρουν από την κοινότητα Τσοτσοκάπα καθώς οι δρόμοι είναι αδιάβατοι, το ηλεκτρικό είναι κομμένο και τα τρόφιμα λιγοστεύουν.

Στην ίδια πολιτεία, που έχει μεγάλα ποτάμια, μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πλάνα με οικογένειες που είχαν ανέβει στις οροφές των σπιτιών τους για να σωθούν.

Στη χώρα έχουν καταγραφεί πολύ περισσότερες βροχοπτώσεις απ’ ό,τι συνήθως από την αρχή της χρονιάς, ειδικά στην πρωτεύουσα, όπου σημειώθηκε ρεκόρ.

Ο μετεωρολόγος Ισίδρο Κάνο είπε στο AFP ότι οι εντατικές βροχοπτώσεις από την Πέμπτη προκλήθηκαν όταν σχηματίστηκαν σύννεφα καθώς θερμές και υγρές αέριες μάζες από τον Κόλπο του Μεξικού κινήθηκαν προς τις κορυφές βουνών. Ψυχρό μέτωπο ερχόμενο από βορρά επίσης αύξησε τις βροχοπτώσεις σε μεγάλο μέρος της χώρας, πρόσθεσε.

Οι αρχές σε περιοχές κατά μήκος των ακτών του Μεξικού στον Ειρηνικό παρακολουθούν παράλληλα την πορεία των τροπικών καταιγίδων Ρέιμοντ και Πρισίλα.