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Microsoft: Αποκαταστάθηκε η λειτουργία των υπηρεσιών της για τους καταναλωτές μετά το παγκόσμιο μπλακ άουτ

Η εταιρεία ζήτησε συγγνώμη για το περιστατικό

Microsoft: Αποκαταστάθηκε η λειτουργία των υπηρεσιών της για τους καταναλωτές μετά το παγκόσμιο μπλακ άουτ
pixabay
DEBATER NEWSROOM

Η Microsoft ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι οι υπηρεσίες Teams, Outlook και Copilot έχουν αποκατασταθεί πλήρως, ενώ παρατηρείται σταθερή ανάκαμψη και στις υπηρεσίες της Microsoft 365 για τις επιχειρήσεις, μετά το παγκόσμιο μπλακ άουτ 24 ωρών.

Σε ανάρτηση στα social media η Microsoft ζήτησε συγγνώμη από τους πελάτες της, επισημαίνοντας την γενική ανάκαμψη και σταθερότητα στα συστήματά της. Διευκρίνισε πως τα προβλήματα δεν προκλήθηκαν λόγω κυβερνοεπίθεσης ή κατασκοπείας αλλά λόγω μιας αναβάθμισης στην χωρητικότητα του δικτύου.

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Το πρόβλημα ξεκίνησε από τις ΗΠΑ και μέσα σε περίπου μία ώρα είχε εξαπλωθεί σε 74 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Εταιρείες και επιχειρήσεις «παρέλυσαν». Πολλοί αναγκάστηκαν να επιστρέψουν σε παραδοσιακές μεθόδους επικοινωνίας, επιστρατεύοντας ακόμη και συσκευές φαξ.

Σε πολλές χώρες όπως στη Μεγάλη Βρετανία, προκλήθηκαν ακόμα πιο σοβαρά προβλήματα, όπως στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, στην αστυνομία ή στα σχολεία.

Στην Ιαπωνία καταγράφηκαν δυσλειτουργίες στις διυπουργικές επικοινωνίες, ενώ στην Αυστραλία επηρεάστηκαν συστήματα υπηρεσιών ασφαλείας.

Στη Γερμανία, παρότι δεν σημειώθηκαν εκτεταμένα προβλήματα στον κρατικό μηχανισμό, η γερμανική κυβέρνηση εκτίμησε ότι το οικονομικό αποτύπωμα θα είναι βαρύ, καθώς χάθηκαν εκατομμύρια εργατοώρες.

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Στην Ελλάδα τα κυριότερα προβλήματα αντιμετώπισαν όσοι ταξίδευαν με τον σιδηρόδρομο και δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό τους εισιτήριο, λόγω της μη πρόσβασης στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο.

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