Microsoft: Αποκαταστάθηκε η λειτουργία των υπηρεσιών της για τους καταναλωτές μετά το παγκόσμιο μπλακ άουτ

Η Microsoft ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι οι υπηρεσίες Teams, Outlook και Copilot έχουν αποκατασταθεί πλήρως, ενώ παρατηρείται σταθερή ανάκαμψη και στις υπηρεσίες της Microsoft 365 για τις επιχειρήσεις, μετά το παγκόσμιο μπλακ άουτ 24 ωρών.

Σε ανάρτηση στα social media η Microsoft ζήτησε συγγνώμη από τους πελάτες της, επισημαίνοντας την γενική ανάκαμψη και σταθερότητα στα συστήματά της. Διευκρίνισε πως τα προβλήματα δεν προκλήθηκαν λόγω κυβερνοεπίθεσης ή κατασκοπείας αλλά λόγω μιας αναβάθμισης στην χωρητικότητα του δικτύου.

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We are deeply sorry for the disruption this incident has caused our customers and partners. We know the trust they place in our services and take that responsibility extremely seriously. We are seeing broad recovery and stability across our services. This was a technical issue not related to cyber or AI / agents. The incident was introduced by an issue during an earlier network capacity upgrade that surfaced following a recent network change. We have addressed the underlying issue and continue to restore service to remaining customers and regions. Given the scale of demand, we restored services gradually, validating stability at each stage. While this took longer, it helped ensure a stable restoration. We will provide a full post-incident report once our review is complete.— Microsoft (@Microsoft) November 13, 2026

Το πρόβλημα ξεκίνησε από τις ΗΠΑ και μέσα σε περίπου μία ώρα είχε εξαπλωθεί σε 74 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Εταιρείες και επιχειρήσεις «παρέλυσαν». Πολλοί αναγκάστηκαν να επιστρέψουν σε παραδοσιακές μεθόδους επικοινωνίας, επιστρατεύοντας ακόμη και συσκευές φαξ.