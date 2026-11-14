Νέα Ορλεάνη: Τάνκερ συγκρούστηκε με ποταμόπλοιο στον Μισισιπή και το βύθισε – Επιβάτες κολύμπησαν για να σωθούν (βίντεο)
32 ελαφρά τραυματίες από το ατύχημα
Ένα σοκαριστικό ατύχημα μεταξύ πλοίων σημειώθηκε την Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου στον ποταμό Μισισιπή, στο λιμάνι της Νέας Ορλεάνης, στις ΗΠΑ.
Συγκεκριμένα, ένα τάνκερ συγκρούστηκε με πολυτελές ποταμόπλοιο με αποτέλεσμα να το βυθίσει. 32 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ενώ τα βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media, κόβουν την ανάσα.
Multiple people rescued after tanker collides with cruise ship on the Mississippi River. Credit: Devon Flanagan https://t.co/ZPspGtLt8T https://t.co/O20q9JPuFe— wdsu (@wdsu) November 13, 2026
Το ατύχημα έγινε όταν ο πολυτελές σκάφος αναψυχής που βρισκόταν δεμένο σε λιμάνι του Μισισιπή, εμβολίστηκε από το τάνκερ «Atlantic Asphalt», πήρε κλίση και εν τέλει βυθίστηκε. Οι επιβάτες του ξεκίνησαν να κολυμπούν για να προσεγγίσουν την στεριά ενώ οι διασώστες τους πέταγαν σωσίβια.
New Orleans Port right now This was filmed potentially by Port employee in NO. I do not have a name. Feel free to let me know so I can credit your work. Thank you. ☺️ https://t.co/MmkF2RKONm— by Gravity (@WingsSoon) November 13, 2026
Η διαχειρίστρια εταιρεία American Cruise Lines επιβεβαίωσε σε ανάρτησή της στο X ότι το σκάφος της, το «American Heritage», ενεπλάκη σε σύγκρουση ενώ βρισκόταν ελλιμενισμένο στη Νέα Ορλεάνη.
«Δεν έχουμε κανέναν αγνοούμενο, πράγμα που αποτελεί πραγματικό θαύμα στον Μισισιπή. Και αυτό οφείλεται σε όλους τους διασώστες που έσπευσαν πρώτοι στο σημείο», δήλωσε η δήμαρχος της Νέας Ορλεάνης Ελένα Μορένο στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου αργά το απόγευμα.
BREAKING: TANKER COLLIDES WITH DOCKED RIVER CRUISE SHIP IN NEW ORLEANS, PASSENGERS RESCUED FROM WATER A major maritime emergency unfolded in New Orleans, Louisiana, on Friday, November 13, after a tanker collided with a docked passenger cruise ship on the Mississippi River, sending the smaller vessel listing heavily and leaving passengers in the water. The tanker, identified as the Atlantic Asphalt, struck the American Heritage, a river cruise ship operated by American Cruise Lines, at approximately 12:30 p.m. local time near the Port of New Orleans. Approximately 129 passengers, alongside crew members, were aboard the riverboat when the collision occurred. The vessel had docked about two hours earlier to begin disembarking passengers when the tanker struck it. The impact caused the cruise ship to tilt dramatically and take on water, prompting an emergency rescue operation involving the U.S. Coast Guard, New Orleans police and fire departments, port authorities and other emergency personnel. Several passengers were seen in the Mississippi River wearing life jackets as rescue teams worked to bring people to safety. Multiple individuals were rescued, while passengers and crew were evacuated from the damaged vessel and moved to the Port of New Orleans Administration Building. American Cruise Lines confirmed the collision and said it was coordinating with the Coast Guard and local authorities. The company also confirmed that guests and crew had been evacuated. The cause of the collision and the full extent of injuries had not been established in the initial official statements. The incident remains under investigation. The Mississippi River was temporarily closed to vessel traffic in the affected area to allow emergency responders to carry out rescue operations. Our thoughts and prayers are with everyone affected by this frightening incident.ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ— AfrikTimes (@afriktimesint) November 13, 2026
Συνολικά 32 επιβάτες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, όμως «κανείς τους δεν φέρει τραύματα που να χαρακτηρίζονται κρίσιμα». Σύμφωνα με τη δήμαρχο, περίπου 180 με 190 επιβάτες και μέλη πληρώματος βρίσκονταν στο ποταμόπλοιο τη στιγμή του ατυχήματος.
Καθώς οι επιβάτες άρχισαν να το εγκαταλείπουν, το κρουαζιερόπλοιο άρχισε να βυθίζεται και τελικά «πήρε κλίση και αναποδογύρισε», με αποτέλεσμα άνθρωποι να πέσουν στο ποτάμι, διευκρίνισε η δήμαρχος.ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
⚠️ OFFICIAL UPDATE: New Orleans Mayor confirms multiple individuals have been rescued following the collision between a cargo ship and a riverboat cruise ship near the Port of New Orleans. Search-and-rescue operations remain ongoing as public safety agencies coordinate response efforts. Ship Crash – Mississippi River – American Heritage – Atlantic Asphalt – Port NOLA— GeoTechWar (@geotechwar) November 13, 2026
Η Μορένο εκτίμησε ότι η άμεση αντίδραση του προσωπικού των τοπικών, των πολιτειακών και των ομοσπονδιακών αρχών καθώς και των παρευρισκόμενων σε άλλα σκάφη συνέβαλε στη χωρίς θύματα απομάκρυνση των επιβατών του ποταμόπλοιου.ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Το αμερικανικό Λιμενικό σε ανακοίνωσή του σημείωσε ότι η κυκλοφορία στον Μισισιπή, στην περιοχή όπου σημειώθηκε το ατύχημα, έχει ανασταλεί.
Η επικεφαλής της Ακτοφυλακής της Νέας Ορλεάνης Μέλανι Μπέρναμ δήλωσε στην εφημερίδα «New Orleans Advocate» ότι το δεξαμενόπλοιο φαίνεται ότι παρουσίασε κάποιου είδους βλάβη στο σύστημα πηδαλιουχίας, ωστόσο τα αίτια του συμβάντος παραμένουν υπό διερεύνηση.ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Η Μπέρναμ πρόσθεσε ότι η διερεύνηση του περιστατικού «θα χρειαστεί χρόνο (…) Πιθανόν θα έχω κάποιες εσωτερικές πληροφορίες και μια σαφή αίσθηση της κατεύθυνσης (της έρευνας) σε λίγες μέρες».
Από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ εξήρε το «απίστευτο έργο διάσωσης από τις ομάδες άμεσης επέμβασης».
«Είναι αξιοθαύμαστο ότι δεν σκοτώθηκε κανείς σε αυτή τη μεγάλη σύγκρουση», έγραψε στο Truth Social.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις