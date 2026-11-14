Νέα Ορλεάνη: Τάνκερ συγκρούστηκε με ποταμόπλοιο στον Μισισιπή και το βύθισε – Επιβάτες κολύμπησαν για να σωθούν (βίντεο)

Ένα σοκαριστικό ατύχημα μεταξύ πλοίων σημειώθηκε την Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου στον ποταμό Μισισιπή, στο λιμάνι της Νέας Ορλεάνης, στις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, ένα τάνκερ συγκρούστηκε με πολυτελές ποταμόπλοιο με αποτέλεσμα να το βυθίσει. 32 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ενώ τα βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media, κόβουν την ανάσα.

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Multiple people rescued after tanker collides with cruise ship on the Mississippi River. Credit: Devon Flanagan https://t.co/ZPspGtLt8T https://t.co/O20q9JPuFe— wdsu (@wdsu) November 13, 2026

Το ατύχημα έγινε όταν ο πολυτελές σκάφος αναψυχής που βρισκόταν δεμένο σε λιμάνι του Μισισιπή, εμβολίστηκε από το τάνκερ «Atlantic Asphalt», πήρε κλίση και εν τέλει βυθίστηκε. Οι επιβάτες του ξεκίνησαν να κολυμπούν για να προσεγγίσουν την στεριά ενώ οι διασώστες τους πέταγαν σωσίβια.

New Orleans Port right now This was filmed potentially by Port employee in NO. I do not have a name. Feel free to let me know so I can credit your work. Thank you. ☺️ https://t.co/MmkF2RKONm November 13, 2026

Η διαχειρίστρια εταιρεία American Cruise Lines επιβεβαίωσε σε ανάρτησή της στο X ότι το σκάφος της, το «American Heritage», ενεπλάκη σε σύγκρουση ενώ βρισκόταν ελλιμενισμένο στη Νέα Ορλεάνη.