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Νέα Ορλεάνη: Τάνκερ συγκρούστηκε με ποταμόπλοιο στον Μισισιπή και το βύθισε – Επιβάτες κολύμπησαν για να σωθούν (βίντεο)

32 ελαφρά τραυματίες από το ατύχημα

Νέα Ορλεάνη: Τάνκερ συγκρούστηκε με ποταμόπλοιο στον Μισισιπή και το βύθισε – Επιβάτες κολύμπησαν για να σωθούν (βίντεο)
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Ένα σοκαριστικό ατύχημα μεταξύ πλοίων σημειώθηκε την Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου στον ποταμό Μισισιπή, στο λιμάνι της Νέας Ορλεάνης, στις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, ένα τάνκερ συγκρούστηκε με πολυτελές ποταμόπλοιο με αποτέλεσμα να το βυθίσει. 32 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ενώ τα βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media, κόβουν την ανάσα.

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Το ατύχημα έγινε όταν ο πολυτελές σκάφος αναψυχής που βρισκόταν δεμένο σε λιμάνι του Μισισιπή, εμβολίστηκε από το τάνκερ «Atlantic Asphalt», πήρε κλίση και εν τέλει βυθίστηκε. Οι επιβάτες του ξεκίνησαν να κολυμπούν για να προσεγγίσουν την στεριά ενώ οι διασώστες τους πέταγαν σωσίβια.

Η διαχειρίστρια εταιρεία American Cruise Lines επιβεβαίωσε σε ανάρτησή της στο X ότι το σκάφος της, το «American Heritage», ενεπλάκη σε σύγκρουση ενώ βρισκόταν ελλιμενισμένο στη Νέα Ορλεάνη.

«Δεν έχουμε κανέναν αγνοούμενο, πράγμα που αποτελεί πραγματικό θαύμα στον Μισισιπή. Και αυτό οφείλεται σε όλους τους διασώστες που έσπευσαν πρώτοι στο σημείο», δήλωσε η δήμαρχος της Νέας Ορλεάνης Ελένα Μορένο στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου αργά το απόγευμα.

Συνολικά 32 επιβάτες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, όμως «κανείς τους δεν φέρει τραύματα που να χαρακτηρίζονται κρίσιμα». Σύμφωνα με τη δήμαρχο, περίπου 180 με 190 επιβάτες και μέλη πληρώματος βρίσκονταν στο ποταμόπλοιο τη στιγμή του ατυχήματος.

Καθώς οι επιβάτες άρχισαν να το εγκαταλείπουν, το κρουαζιερόπλοιο άρχισε να βυθίζεται και τελικά «πήρε κλίση και αναποδογύρισε», με αποτέλεσμα άνθρωποι να πέσουν στο ποτάμι, διευκρίνισε η δήμαρχος.

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Η Μορένο εκτίμησε ότι η άμεση αντίδραση του προσωπικού των τοπικών, των πολιτειακών και των ομοσπονδιακών αρχών καθώς και των παρευρισκόμενων σε άλλα σκάφη συνέβαλε στη χωρίς θύματα απομάκρυνση των επιβατών του ποταμόπλοιου.

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Το αμερικανικό Λιμενικό σε ανακοίνωσή του σημείωσε ότι η κυκλοφορία στον Μισισιπή, στην περιοχή όπου σημειώθηκε το ατύχημα, έχει ανασταλεί.

Η επικεφαλής της Ακτοφυλακής της Νέας Ορλεάνης Μέλανι Μπέρναμ δήλωσε στην εφημερίδα «New Orleans Advocate» ότι το δεξαμενόπλοιο φαίνεται ότι παρουσίασε κάποιου είδους βλάβη στο σύστημα πηδαλιουχίας, ωστόσο τα αίτια του συμβάντος παραμένουν υπό διερεύνηση.

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Η Μπέρναμ πρόσθεσε ότι η διερεύνηση του περιστατικού «θα χρειαστεί χρόνο (…) Πιθανόν θα έχω κάποιες εσωτερικές πληροφορίες και μια σαφή αίσθηση της κατεύθυνσης (της έρευνας) σε λίγες μέρες».

Από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ εξήρε το «απίστευτο έργο διάσωσης από τις ομάδες άμεσης επέμβασης».

«Είναι αξιοθαύμαστο ότι δεν σκοτώθηκε κανείς σε αυτή τη μεγάλη σύγκρουση», έγραψε στο Truth Social.

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