Στην Κύπρο έφτασε ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψη του στη χώρα.

Το αεροπλάνο του Ινδού πρωθυπουργού αφίχθη λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι στο αεροδρόμιο Λάρνακας, όπου τον υποδέχθηκε ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Χριστοδουλίδης έκανε λόγο για ιστορική επίσκεψη και στρατηγική συνεργασία χωρίς όρια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που ο Μόντι επισκέπτεται την Κύπρο, σε μια περίοδο που η Ινδία φιλοδοξεί να ισχυροποιήσει την παγκόσμια παρουσία της και να αναδιατάξει τις γεωπολιτικές ισορροπίες.

Στις 15 Ιουνίου, ο Κύπριος πρόεδρος μαζί με τον Μόντι θα μεταβούν στη Λεμεσό, όπου θα παραστούν στις εργασίες στρογγυλής τραπέζης με επιχειρηματίες από τις δύο χώρες. Μετά, οι δύο ηγέτες θα παρακαθήσουν σε άτυπο δείπνο εργασίας.

Τη Δευτέρα, 16 Ιουνίου, ο πρωθυπουργός της Ινδίας θα τύχει επίσημης υποδοχής στο Προεδρικό Μέγαρο και ακολούθως θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ο οποίος θα τον παρασημοφορήσει με τον Μεγαλόσταυρο του Τάγματος του Μακαρίου Γ’.

Welcome to Cyprus Prime Minister @narendramodi!



Here, at the EU’s southeastern frontier and gateway of the Mediteranean



A historic visit



A new chapter in a strategic partnership that knows no limits



We make a promise to advance, transform, prosper more. Together



🇨🇾🇮🇳🇪🇺 pic.twitter.com/jXex0jnts9