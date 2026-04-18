Πυρά από τους Φρουρούς της Επανάστασης σε δύο τάνκερ που προσπάθησαν να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ (ηχητικά ντοκουμέντα)

Πυρά σε δύο πλοία που επιχείρησαν να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ εξαπέλυσαν οι Φρουροί της Επανάστασης, μετά την ανακοίνωση από το Ιράν για νέο αποκλεισμό.

Σε ηχητικό ντοκουμέντο του ΣΚΑΪ καταγράφεται η επίθεση με ελαφρύ οπλισμό σε ένα ινδικό τάνκερ, το οποίοι εξέπεμψε σήμα κινδύνου. Λίγο αργότερα το Reuters σε τηλεγράφημά του σημείωσε επικαλούμενο πηγές από τον τομέα της ναυτιλιακής ασφάλειας και της ναυτιλίας ότι τουλάχιστον δύο εμπορικά πλοία ανέφεραν ότι δέχθηκαν πυροβολισμούς καθώς προσπαθούσαν να διασχίσουν το Στενό του Ορμούζ.

Στο πρώτο ηχητικό ακούγεται ο κυβερνήτης ινδικού δεξαμενόπλοιου που δέχτηκε πυρά από το Ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό να λέει: «Μας δώσατε άδεια για να κινηθούμε, γιατί μας επιτίθεστε»;

Στο δεύτερο ηχητικό, o κυβερνήτης διαμαρτύρεται και εκπέμπει σήμα κινδύνου, ενώ ακούγονται πυρά από ελαφρύ οπλισμό.

Επιβεβαιώνουν οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις

Ο βρετανικός στρατός αναφέρει ότι δύο πολεμικά σκάφη της Ιρανικής Επαναστατικής Φρουράς άνοιξαν πυρ εναντίον ενός δεξαμενόπλοιου που διέσχιζε το Στενό του Ορμούζ.

Το Κέντρο Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφερε ότι το δεξαμενόπλοιο και το πλήρωμά του είναι ασφαλή, χωρίς να προσδιορίσει το σκάφος ή τον προορισμό του.

Η υπηρεσία United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) αναφέρει ότι έλαβε αναφορά για δεξαμενόπλοιο που δέχτηκε πυρά από «δύο σκάφη με όπλα που συνδέονται» με το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν.

Ο καπετάνιος του δεξαμενόπλοιου ανέφερε ότι τα δύο σκάφη με όπλα άνοιξαν πυρ χωρίς να εκπέμψουν ραδιοφωνική προειδοποίηση, σύμφωνα με την ενημερωτική ανακοίνωση της UKMTO, η οποία πρόσθεσε ότι το σκάφος και το πλήρωμά του είναι ασφαλή.

Την ίδια ώρα οι Times Of India αναφέρουν ότι σημειώθηκε περιστατικό πυροβολισμών στα Στενά του Ορμούζ, καθώς τουλάχιστον δύο πλοία επιχείρησαν να το διασχίσουν.

Οι Φρουροί της Επανάστασης έκλεισαν ξανά τα Στενά του Ορμούζ

Υπενθυμίζεται ότι, κλειστά είναι ξανά τα Στενά του Ορμούζ σύμφωνα με δήλωση των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, λόγω του συνεχιζόμενου αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ.

Σε δήλωση που μεταδόθηκε από τον ιρανικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό IRIB, η διοίκηση του IRGC ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «συνέχισαν τις πράξεις πειρατείας και θαλάσσιας κλοπής υπό το πρόσχημα ενός λεγόμενου αποκλεισμού».

Iran agreed to allow a limited number of ships to pass through the Strait of Hormuz according to agreements.#But U.S. did not fulfill their obligations.

🚨 So, the Strait of Hormuz is now #closed again and passage requires IRAN approval. April 18, 2026

«Για τον λόγο αυτό, ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ έχει επιστρέψει στην προηγούμενη κατάστασή του, και αυτή η στρατηγική θαλάσσια οδός βρίσκεται πλέον υπό αυστηρή διαχείριση και έλεγχο από τις ένοπλες δυνάμεις», ανέφερε.

«Μέχρις ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκαταστήσουν την πλήρη ελευθερία ναυσιπλοΐας για τα πλοία που ταξιδεύουν από το Ιράν προς τους προορισμούς τους και αντίστροφα, η κατάσταση των Στενών του Ορμούζ θα παραμείνει υπό αυστηρό έλεγχο και στην προηγούμενη κατάστασή της», ανέφερε η διοίκηση.

