Στενά του Ορμούζ: Το κάλεσμα του Τραμπ προς άλλες χώρες για βοήθεια στην ασφάλεια διέλευσης των πλοίων – Τι απαντάει η Γαλλία

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε σήμερα το κάλεσμά του προς άλλες χώρες να βοηθήσουν στην ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει πως οι ΗΠΑ θα συντονιστούν μαζί τους εν μέσω του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν.

«Οι ΗΠΑ έχουν νικήσει και έχουν αποδεκατίσει ολοσχερώς το Ιράν, τόσο στρατιωτικά, όσο και οικονομικά και με κάθε άλλο τρόπο, αλλά οι χώρες του κόσμου που λαμβάνουν πετρέλαιο μέσω των Στενών του Ορμούζ, πρέπει να φροντίσουν για αυτό το πέρασμα και εμείς θα βοηθήσουμε — ΠΟΛΥ!», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Νωρίτερα σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε πως πολλές χώρες θα στείλουν πολεμικά πλοία προκειμένου να μείνουν ανοικτά τα Στενά του Ορμούζ, όμως δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ποιες χώρες θα το κάνουν αυτό.

Στενά του Ορμούζ: Η απάντηση της Γαλλίας

Η Γαλλία από την πλευρά της τόνισε πως δεν θα στείλει κάποιο πλοίο στα Στενά του Ορμούζ. «Όχι. Η (γαλλική) ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρων παραμένει στην Ανατολική Μεσόγειο. Η αποστολή της Γαλλίας παραμένει: Αμυντική. Προστατευτική. Σταματήστε την κινδυνολογία» απάντησε σε σειρά από αναρτήσεις στο X (πρώην Twitter) ο λογαριασμός του Υπουργείου Εξωτερικών.

«Αυτή τη στιγμή δεν τίθεται θέμα αποστολής οποιουδήποτε πλοίου στα Στενά του Ορμούζ. Η Γαλλία δεν είναι μέρος του πολέμου στην περιοχή» είχε τονίσει η Υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων, Catherine Vautrin σε συνέντευξή της στο France 24, λέγοντας ότι προτεραιότητα του Παρισιού παραμένει η ασφάλεια των πολιτών του και η διπλωματία, διαψεύδοντας τα σενάρια για άμεση στρατιωτική εμπλοκή στον Κόλπο.

Τραμπ: Πολλές χώρες θα στείλουν πολεμικά πλοία για να μείνουν ανοικτά τα Στενά του Ορμούζ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως πολλές χώρες θα στείλουν πολεμικά πλοία προκειμένου να μείνουν ανοικτά τα Στενά του Χορμούζ, όμως δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ποιες χώρες θα το κάνουν.

«Πολλές χώρες, ιδίως εκείνες που επηρεάζονται από τις προσπάθειες του Ιράν να κλείσει τα Στενά του Χορμούζ, θα στείλουν πολεμικά πλοία, σε συνδυασμό με τις ΗΠΑ, προκειμένου να μείνουν τα Στενά ανοικτά και ασφαλή», έγραψε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στο Truth Social. «Έχουμε ήδη καταστρέψει 100% τις ιρανικές στρατιωτικές ικανότητες, όμως τους είναι εύκολο στείλουν ένα ή δύο ντρόουν, να ποντίσουν μία νάρκη ή να εκτοξεύσουν έναν πύραυλο μικρής εμβέλειας κάπου κατά μήκος ή μέσα σε αυτήν την πλωτή οδό», υπογράμμισε επίσης ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους.

«Ας ελπίσουμε πως η Κίνα, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλοι (…) θα στείλουν πλοία στην περιοχή προκειμένου τα Στενά του Χορμούζ να μην απειλούνται πλέον από μια χώρα πλήρως αποκεφαλισμένη», συμπλήρωσε. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε επίσης πως «εν αναμονή», οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να βομβαρδίζουν τις ιρανικές ακτές και να στοχοθετούν το ναυτικό του Ιράν.

«Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, θα ανοίξουμε σύντομα τα Στενά του Χορμούζ», τόνισε. Προς το παρόν, ο Λευκός Οίκος δεν έχει ανταποκριθεί σε αίτημα να σχολιάσει εάν οποιαδήποτε χώρα συμφώνησε να στείλει πλοία. Χθες, ο Τραμπ είπε πως το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό θα ξεκινήσει «πολύ σύντομα» να συνοδεύει πετρελαιοφόρα στο στρατηγικής σημασίας στενό του Χορμούζ.

Το Ιράν καλεί τις γειτονικές του χώρες να «εκδιώξουν» τις αμερικανικές δυνάμεις από τη Μέση Ανατολή

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κάλεσε σήμερα τις γειτονικές χώρες του Ιράν να «εκδιώξουν» τις αμερικανικές δυνάμεις από τη Μέση Ανατολή, 15η ημέρα του πολέμου ανάμεσα σε Ισραήλ, ΗΠΑ και Ισλαμική Δημοκρατία.

«Η υποτιθέμενη αμερικανική ομπρέλα ασφαλείας αποδείχθηκε γεμάτη ελαττώματα και, αντί να αποτρέπει, προκαλεί αναταραχές», τόνισε ο Αραγτσί με ανάρτηση στο X.

«Το Ιράν καλεί τους αδελφούς γείτονές του να εκδιώξουν τους ξένους επιτιθέμενους», πρόσθεσε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας.