Σταύρος Δημοσθένους: Συνελήφθη 45χρονος πρώην ποδοσφαιριστής για τη δολοφονία του προέδρου της Καρμιώτισσας

Στη σύλληψη ενός 45χρονου πρώην ποδοσφαιριστή για τη δολοφονία του προέδρου της Καρμιώτισσας Σταύρου Δημοσθένους προχώρησαν οι Αρχές της Κύπρου.

Για το συγκεκριμένο άτομο είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης καθώς είναι ο ιδιοκτήτης της μοτοσικλέτας που εντοπίστηκε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου και θα μεταφερθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για σκούτερ μεγάλου κυβισμού και σκούρου χρώματος, το οποίο εκτιμάται ότι χρησιμοποίησαν οι δράστες για τη διαφυγή τους, αμέσως μετά την πυρπόληση του βαν που χρησιμοποίησαν κατά τη διάπραξη του εγκλήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, στο κάδρο της εκτέλεσης του Σταύρου Δημοσθένους, φαίνεται να υπάρχει ακόμα ένα αυτοκίνητο, που χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες ώστε να διαφύγουν. Οι έρευνες είναι εντατικές, με τις ίδιες πληροφορίες να αναφέρουν ότι στην ΑΔΕ Λεμεσού βρίσκονται αυτή τη στιγμή υψηλόβαθμα στελέχη της ηγεσίας της Αστυνομίας.

Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε η νεκροτομή επί της σορού του θύματος στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, από τον ιατροδικαστή Νικόλα Χαραλάμπους, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται λίγο πριν τη 1:00 το μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες μας τουλάχιστον δύο σφαίρες βρήκαν το θύμα στο κεφάλι, ενώ με βάση τα ευρήματα του ιατροδικαστή ο θάνατος οφείλεται σε βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση προκληθείσα από σφαίρες πυροβόλου όπλου.