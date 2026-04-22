Κέιτ Μίντλετον: Η αγκαλιά σε 88χρονο που εκπλήρωσε την τελευταία επιθυμία της συζύγου του (vid)
Πριν πεθάνει του είχε ζητήσει να παραστεί στην συγκεκριμένη εκδήλωση
Η Κέιτ Μίντλετον χάρισε μια ζεστή αγκαλιά σε έναν ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος παρευρέθηκε σε εκδήλωση στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ, εκπληρώνοντας την τελευταία επιθυμία της συζύγου του.
Στις 21 Απριλίου, η πριγκίπισσα της Ουαλίας μοιράστηκε αυτή τη συγκινητική στιγμή με τον 88χρονο Τόνι Γκλέντχιλ (Tony Gledhill) κατά τη διάρκεια της δεξίωσης για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση της βασίλισσας Ελισάβετ.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που μοιράστηκε η Ρεμπέκα Ίνγκλις (Rebecca English) της Daily Mail σε ανάρτησής της στο Χ, η πριγκίπισσα και ο Γκλέντχιλ κρατούσαν ο ένας τα χέρια του άλλου, καθώς συνομιλούσαν προτού εκείνη τον αγκαλιάσει.
Σύμφωνα με τη συντάκτρια, ο Γκλέντχιλ αποκάλυψε στην Κέιτ ότι η σύζυγός του έφυγε πρόσφατα από τη ζωή και ότι, πριν πεθάνει, του είχε ζητήσει να παραστεί στη συγκεκριμένη εκδήλωση.
Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο:
The Princess of Wales hugging George Cross hero Tony Gledhill, 88, today.
He looked emotional as he shared a moment with Catherine,
explaining afterwards that his wife had recently died – and she had told him he must attend the palace event before she died. pic.twitter.com/m4cQmJ87iR— Rebecca English (@RE_DailyMail) April 21, 2026
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ
