Ουάσινγκτον: Στο μικροσκόπιο ο τρόπος που αντέδρασαν οι σωματοφύλακες του Τραμπ- Νέο «καμπανάκι» για τα κενά ασφαλείας

Η ένοπλη επίθεση κατά τη διάρκεια του ετήσιου δείπνου της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός πράκτορα των Μυστικών Υπηρεσιών, επαναφέρει με δραματικό τρόπο στο προσκήνιο τη συζήτηση για την προστασία της πολιτικής ηγεσίας των ΗΠΑ σε μια εποχή έξαρσης της πολιτικής βίας.

Παρά τη δρακόντεια παρουσία εκατοντάδων πρακτόρων, ο 31χρονος δράστης κατάφερε να πλησιάσει σε απόσταση αναπνοής από την «καρδιά» της αμερικανικής κυβέρνησης, οπλισμένος με κυνηγετικό όπλο, πιστόλι και μαχαίρια.

🚨 BREAKING: President Trump releases CCTV footage of the alleged shooter at the White House Correspondents' Dinner. pic.twitter.com/EoP0HYMPGr— Fox News (@FoxNews) April 26, 2026

Το κενό στο « Washington Hilton»

Το περιστατικό αναδεικνύει τις ευπάθειες ακόμη και των πιο εξελιγμένων συστημάτων ασφαλείας. Ο δράστης, ο οποίος διέμενε ως ένοικος στο ξενοδοχείο, εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι οι έλεγχοι για την είσοδο στο κτίριο ήταν υποτυπώδεις σε σχέση με τους αυστηρούς ελέγχους στην αίθουσα χορού.

O δράστης φτασε μόλις έναν όροφο πάνω από το σημείο όπου δειπνούσαν ο Πρόεδρος Τραμπ, ο Αντιπρόεδρος Βανς και σύσσωμο το υπουργικό συμβούλιο (Ρούμπιο, Χέγκσεθ, Μπλανς, Μπέσεντ, Μπέργκουμ).

Ενώ έξω από το ξενοδοχείο διαδηλωτές διαμαρτύρονταν για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, ο ένοπλος επιχείρησε να παραβιάσει σημείο ελέγχου σε διάδρομο, πυροβολώντας πράκτορα πριν την τελική του ακινητοποίηση.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, υπενθύμισε πως στο ίδιο κτίριο είχε γίνει η απόπειρα κατά του Ρόναλντ Ρίγκαν το 1981, παρατήρησε με νόημα: «Δεν είναι ένα ιδιαίτερα ασφαλές κτίριο».

Πανικός και ανομοιογενής αντίδραση στην αίθουσα

Την ώρα που οι καλεσμένοι βρίσκονταν στο πρώτο πιάτο του δείπνου, οι πυροβολισμοί προκάλεσαν αλυσιδωτές αντιδράσεις στους κόλπους των υπηρεσιών ασφαλείας. Η Μυστική Υπηρεσία απομάκρυνε ακαριαία τους Τραμπ και Βανς από το κεντρικό τραπέζι.

Evacuation is done in order of priority.



Then, why did the Secret Service agents evacuate Vance before Trump? pic.twitter.com/0w8ycT487Z— Harmless (@HarmlessHQ) April 26, 2026

Οι προσωπικές φρουρές των υπουργών αντέδρασαν δυναμικά, σπρώχνοντας τους αξιωματούχους στο έδαφος και καλύπτοντάς τους με τα σώματά τους, εν μέσω αναποδογυρισμένων σερβίτσιων και γενικευμένου πανικού.

Παρατηρήθηκε σημαντική απόκλιση στον χρόνο εκκένωσης, με ορισμένα μέλη της κυβέρνησης να απομακρύνονται αμέσως και άλλα να παραμένουν καθηλωμένα για αρκετά λεπτά.

Παρά την επιθυμία του Προέδρου Τραμπ να συνεχιστεί η εκδήλωση, η Μυστική Υπηρεσία έλαβε την απόφαση για οριστική διακοπή της, κρίνοντας το περιβάλλον επισφαλές.

O momento da captura de Cole Allen, o atirador que hoje atacou o jantar para jornalistas onde estavam Trump e JD Vance. Um agente de segurança foi atingido, mas está fora de perigo. O atirador, de 31 anos, é professor na Califórnia e estava hospedado no hotel do evento.… pic.twitter.com/BONWT7i1mL— Hoje no Mundo Militar (@hoje_no) April 26, 2026

Το επεισόδιο αυτό προστίθεται στο βαρύ ιστορικό των δύο αποπειρών του 2024, υπογραμμίζοντας πως η απειλή παραμένει ενεργή και απρόβλεπτη.