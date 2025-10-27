Στάρμερ και Ερντογάν υπέγραψαν συμφωνία ύψους 9 δισ. λιρών για προμήθεια 20 Eurofighter έως το 2030

Συμφωνία ύψους εννέα δισεκατομμυρίων λιρών υπέγραψαν ο Βρετανός Πρωθυπουργός, Κιρ Σταρμερ και ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την προμήθεια Eurofighter.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Βρετανού Πρωθυπουργού η συμφωνία που υπέγραψαν οι δύο πλευρές περιλαμβάνει την προμήθεια 20 σύγχρονων μαχητικών Eurofighter Typhoon.

🇹🇷|🇬🇧 Turkish President Recep Tayyip Erdogan welcomed British Prime Minister Keir Starmer at the Presidential Complex in Ankara pic.twitter.com/XDvqzJKW62— Anadolu English (@anadoluagency) October 27, 2025

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα ξένα δίκτυα, η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι η παράδοση των Eurofighter στην Τουρκία θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2030.

Περίπου στις 16:30 (τοπική ώρα) ο Κιρ Σταρμερ έγινε δεκτός στο Προεδρικό Μέγαρο της Άγκυρας. Εκεί τον υποδέχθηκε ο Τούρκος Πρόεδρος με έφιππο στρατιωτικό άγημα και κανονιοβολισμούς.

I've just agreed a deal with Türkiye to secure 20,000 British jobs across the UK. pic.twitter.com/n9wCYL7rRj— Keir Starmer (@Keir_Starmer) October 27, 2025

«Μια πολύ καλή ημέρα.. Μόλις συμφώνησα σε μια συμφωνία με την Τουρκία για την εξασφάλιση 20.000 βρετανικών θέσεων εργασίας σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο», σημείωσε σε ανάρτησή του στο Χ ο Κιρ Στάρμερ.

«Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα για τη δύναμη της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Στάρμερ σε συνέντευξή του στην Άγκυρα.

«Η Τουρκία είναι ζωτικής σημασίας για τη νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και, ως εκ τούτου, στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στον Πούτιν ότι το ΝΑΤΟ είναι ισχυρότερο από ποτέ», πρόσθεσε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι ο σχεδιασμός της Άγκυρας περιλαμβάνει την ενίσχυση της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας και προβλέπει ένα μείγμα 40 Eurofighter, 40 F-35 και 40 τουρκικής κατασκευής KAAN.

Υπενθυμίζεται ότι από τις 23 Ιουλίου, η Τουρκία είχε υπογράψει ένα προσύμφωνο με τη Βρετανία για την αγορά των Eurofighter. Το Λονδίνο υπήρξε βασικός υποστηρικτής της Τουρκίας στην προσπάθεια για άρση των γερμανικών αντιρρήσεων αναφορικά με την πώληση των μαχητικών.