«Σπίτι της Τουρκίας»: Αυτός είναι ο ουρανοξύστης που θα γίνει η συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν την Τρίτη 23/9

Συνάντηση αναμένεται να έχουν το βράδυ της Τρίτης 23/9 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Νέα Υόρκη και συγκεκριμένα το «Σπίτι της Τουρκίας».

Συγκεκριμένα, πρόκειται για έναν ουρανοξύστη 36 ορόφων, ο οποίος βρίσκεται στη Νέα Υόρκη απέναντι από τα κεντρικά γραφεία των Ηνωμένων Εθνών, ενώ εγκαινιάστηκε επίσημα στις 20 Σεπτεμβρίου 2021 και στεγάζει την Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Τουρκίας στο ΟΗΕ (Permanent Mission) και το Γενικό Προξενείο της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη.

Περιλαμβάνει και κατοικίες (διαμερίσματα), κάποια από τα οποία προορίζονται για διπλωμάτες ή το προσωπικό του κτιρίου, ενώ διαθέτει επίσης χώρους για πολιτιστικές δραστηριότητες, αίθουσες συνεδριάσεων, εκθεσιακούς χώρους, αίθουσα ακροάσεων (αμφιθέατρο), υπηρεσίες διαβατηρίων/βίζας κ.λπ. Το κόστος κατασκευής του κτιρίου εκτιμάται γύρω στα 291 εκατομμύρια δολάρια.

«Σπίτι της Τουρκίας»: Στις 21:00 ώρα Ελλάδος η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, στις 14:00 (ώρα Νέας Υόρκης), με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα συζητηθούν διμερή και περιφερειακά ζητήματα.

Η σύνθεση θα είναι 1 + 2, δηλαδή οι δύο ηγέτες, οι υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν και οι διπλωματικοί σύμβουλοι Μίλτος Νικολαϊδης και Τσαγατάι Κιλίτς.