Στο «Σπίτι της Τουρκίας» η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στην Νέα Υόρκη – Στις 21:00 ώρα Ελλάδος
Η ατζέντα της συζήτησης
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, στις 14:00 (ώρα Νέας Υόρκης), με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα συζητηθούν διμερή και περιφερειακά ζητήματα.
Η σύνθεση θα είναι 1 + 2, δηλαδή οι δύο ηγέτες, οι υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν και οι διπλωματικοί σύμβουλοι Μίλτος Νικολαϊδης και Τσαγατάι Κιλίτς.
Η συνάντηση θα λάβει χώρα στο «Σπίτι της Τουρκίας». Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι η συνάντηση είχε πραγματοποιηθεί στον ΟΗΕ, σε χώρο που είχε υποδείξει η ελληνική πλευρά.
