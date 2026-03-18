Το Ισραήλ χτύπησε τη μεγαλύτερη εγκατάσταση φυσικού αερίου του Ιράν – «Ευτυχώς δεν υπάρχουν ζημιές»

Ο πυρηνικός σταθμός του Μπουσέρ στο νότιο Ιράν χτυπήθηκε χθες από «βλήμα» του Ισραήλ που δεν προκάλεσε καμία ζημιά στην υποδομή και κανέναν τραυματισμό, ανακοίνωσε η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA-ΔΟΑΕ).

Η υπηρεσία του ΟΗΕ με έδρα την Βιέννη «πληροφορήθηκε από το Ιράν ότι ένα βλήμα έπληξε τις εγκαταστάσεις του πυρηνικού σταθμού του Μπουσέρ χθες το βράδυ. Δεν υπήρξαν ζημιές στον σταθμό ούτε τραυματισμοί μεταξύ του προσωπικού», αναφέρεται σε ανάρτηση της IAEA στο Χ.

Ο γενικός διευθυντής Ραφαέλ Γκρόσι «επαναλαμβάνει την έκκληση για αυτοσυγκράτηση κατά την διάρκεια του πολέμου για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος». Israel is now reportedly attacking Iranian oil facilities in southern Iran. pic.twitter.com/BOH088y68n— Clash Report (@clashreport) March 18, 2026

Η Ρωσία, κατήγγειλε από την πλευρά της «ανεύθυνο και τελείως απαράδεκτο πλήγμα κατά της εσωτερικής περιμέτρου του σταθμού (…) σε απόσταση μόλις λίγων μέτρων από την εν λειτουργία μονάδα».

Ο σταθμός του Μπουσέρ είναι ρωσικού σχεδιασμού και κατασκευής και ρώσοι ειδικοί απασχολούνται σε αυτόν.

«Εχουμε προειδοποιήσει άπειρες φορές τον Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες (…) ότι είναι κατηγορηματικά απαράδεκτο να τίθεται σε κίνδυνο η ζωή και η υγεία μεγάλου αριθμού ρώσων πολιτών στον σταθμό», δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Κάλεσε δε τις δύο χώρες να αποφύγουν τις επιθέσεις που μπορεί να προκαλέσουν ραδιολογική ή οικολογική καταστροφή σε επίπεδο περιοχής. Reports of strikes this morning against energy infrastructure associated with the South Pars Natural Gas Field in the Bushehr Province of Southern Iran by Israel and/or the United States. Such strikes represent yet another major escalation in the Iran War, with Iran having… pic.twitter.com/bAd4MPdF5y
March 18, 2026

Ο σταθμός του Μπουσέρ, ο μόνος εν λειτουργία στο Ιράν, έχει δυναμικότητα παραγωγής 1.000 megawatts, που αποτελούν μικρό μέρος των αναγκών της χώρας σε ηλεκτρικό ρεύμα.

Κατάρ: Οι ισραηλινές επιθέσεις σε κοίτασμα φυσικού αερίου του Ιράν είναι «επικίνδυνες και ανεύθυνες»

Το Κατάρ καταδικάζει την επίθεση του Ισραήλ στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars του Ιράν, χαρακτηρίζοντάς την «επικίνδυνη και ανεύθυνη».

«Η ισραηλινή στόχευση εγκαταστάσεων που συνδέονται με το κοίτασμα South Pars του Ιράν, μια επέκταση του βόρειου κοιτάσματος του Κατάρ, είναι ένα επικίνδυνο και ανεύθυνο βήμα εν μέσω της τρέχουσας στρατιωτικής κλιμάκωσης στην περιοχή», λέει ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Majed al-Ansari, στο X.

«Η στόχευση των ενεργειακών υποδομών αποτελεί απειλή για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και για τους λαούς της περιοχής και το περιβάλλον της», συνεχίζει, καλώντας όλες τις πλευρές να μην στοχοποιούν «ζωτικές εγκαταστάσεις».

Οι υπουργοί Εξωτερικών των κρατών του Κόλπου πρόκειται να συναντηθούν σήμερα στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας για να συζητήσουν τον πόλεμο.

Το Ιράν προειδοποιεί για πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στον Κόλπο “τις επόμενες ώρες”

Το Ιράν εξέδωσε προειδοποίηση εκκένωσης για εγκαταστάσεις πετρελαίου στη Σαουδική Αραβία, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στο Κατάρ, λέγοντας ότι θα τεθούν στο στόχαστρο πληγμάτων «τις επόμενες ώρες», όπως μετέδωσαν σήμερα ιρανικά κρατικά ΜΜΕ.

Η προειδοποίηση αφορά το διυλιστήριο της Samerf (Samref Refinery) και το Πετροχημικό Συγκρότημα Τζουμπάιλ (Jubail Petrochemical Complex) της Σαουδικής Αραβίας, το Πεδίο Αερίου Αλ Χοσν (Al Hosn Gas Field) των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, το Πετροχημικό Συγκρότημα Μεσαΐντ (Mesaieed Petrochemical Complex), την Εταιρία Χαρτοφυλακίου Μεσαΐντ (Mesaieed Holding Company) και το διυλιστήριο Ρας Λαφάν (Ras Laffan Refinery) του Κατάρ.

«Αυτά τα κέντρα έχουν καταστεί άμεσοι και θεμιτοί στόχοι και θα τεθούν στο στόχαστρο τις επόμενες ώρες. Ως εκ τούτου, όλοι οι πολίτες, κάτοικοι και υπάλληλοι παρακαλούνται να φύγουν αμέσως από αυτές τις περιοχές και να μετακινηθούν σε ασφαλή απόσταση χωρίς καθυστέρηση», αναφέρει η προειδοποίηση.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε λίγο αφότου ιρανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο Νότιο Παρς και στην Ασαλούγια υπέστησαν επίθεση. Τα ισραηλινά πλήγματα έγιναν σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, μετέδωσε ο ιστότοπος Axios επικαλούμενος Ισραηλινό αξιωματούχο.