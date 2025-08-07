Σοκ στον χώρο της μόδας – Βρέθηκε νεκρή στα 33 της η σχεδιάστρια Μάρθα Νόλαν πάνω σε σκάφος

Μια τραγική είδηση συγκλονίζει τον κόσμο της μόδας, καθώς η ταλαντούχα σχεδιάστρια και επιχειρηματίας, Μάρθα Νόλαν Ο’Σλάταρα, βρέθηκε νεκρή σε ηλικία μόλις 33 ετών. Η νεαρή γυναίκα, ιδιοκτήτρια μιας γνωστής μάρκας πολυτελών μπικίνι με έντονη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εντοπίστηκε νεκρή πάνω σε σκάφος, δεμένο σε πολυτελή μαρίνα στην ανατολική άκρη του Λονγκ Άιλαντ.

Το περιστατικό συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, όταν οι αρχές του East Hampton δέχτηκαν κλήση για μια γυναίκα που φαινόταν αναίσθητη σε σκάφος. Παρά τις προσπάθειες ΚΑΡΠΑ που έγιναν επί τόπου, η Μάρθα Νόλαν ανακηρύχθηκε νεκρή.

Η έρευνα για τα αίτια του θανάτου

Ο θάνατος της 33χρονης ερευνάται από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Κομητείας Σάφολκ. Αν και η αρχική νεκροψία δεν έδειξε ίχνη βίας, η αιτία του θανάτου παραμένει αδιευκρίνιστη. Αναμένονται τα αποτελέσματα της πλήρους νεκροτομής από το Ιατροδικαστικό Γραφείο της Κομητείας Σάφολκ για να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια.

«Οι ντετέκτιβ θα ανακρίνουν τον ιδιοκτήτη του σκάφους, τους πιθανούς επιβάτες και άλλα άτομα της μαρίνας. Θα εξετάσουν επίσης ψηφιακά στοιχεία, όπως κινητά τηλέφωνα και βίντεο», δήλωσε ο πρώην επιθεωρητής του NYPD, Paul Mauro.

Μια επιτυχημένη πορεία που σταμάτησε απότομα

Η Μάρθα Νόλαν, με καταγωγή από το Κάρλοου της Ιρλανδίας, είχε σπουδάσει Εμπόριο και Ψηφιακό Μάρκετινγκ στο University College Dublin. Στα 26 της μετακόμισε στη Νέα Υόρκη, όπου ίδρυσε τη δική της εταιρεία μαγιό, την East x East.

Μόλις πρόσφατα, η ίδια είχε αναρτήσει βίντεο στο TikTok γιορτάζοντας την επιτυχία ενός pop-up event της εταιρείας της στο Gurney’s Resort στο Montauk, με τη λεζάντα «Στόχοι επιτεύχθηκαν», αφήνοντας πίσω της μια εικόνα επιτυχίας και δυναμισμού που σταμάτησε πρόωρα.