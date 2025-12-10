Σόφι Κινσέλα: Πέθανε η Βρετανή συγγραφέας – Είχε διαγνωστεί με καρκίνο στον εγκέφαλο

Βαθιά θλίψη σκόρπισε στον λογοτεχνικό κόσμο η είδηση του θανάτου της Βρετανίδας συγγραφέως Σόφι Κίνσελα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών. Την απώλεια ανακοίνωσε η οικογένειά της, τονίζοντας ότι η συγγραφέας των επιτυχιών έδωσε σκληρή μάχη με τον καρκίνο.

Η Σόφι Κίνσελα, το πραγματικό όνομα της οποίας ήταν Madeleine Sophie Wickham, έγινε παγκοσμίως γνωστή χάρη στη δημοφιλή σειρά μυθιστορημάτων «Shopaholic» («Ψωνίζω άρα Υπάρχω»), η οποία μεταφέρθηκε και στον κινηματογράφο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συγγραφέας είχε αποκαλύψει πέρυσι δημόσια ότι το 2022 διαγνώστηκε με μία επιθετική μορφή καρκίνου στον εγκέφαλο.

Παρά τη μάχη που έδωσε, η νόσος αποδείχθηκε ανίκητη, αφήνοντας πίσω της ένα σημαντικό λογοτεχνικό έργο που αγαπήθηκε από εκατομμύρια αναγνώστες παγκοσμίως.

Τι ανέφερε η οικογένειά της στο Instagram

«Είμαστε συντετριμμένοι που ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας Sophie (γνωστή και ως Maddy, γνωστή και ως Mummy). Έφυγε ειρηνικά, έχοντας περάσει τις τελευταίες της ημέρες περιτριγυρισμένη από τις μεγάλες της αγάπες: την οικογένεια, τη μουσική, τη ζεστασιά, τα Χριστούγεννα και τη χαρά.

Δεν μπορούμε να φανταστούμε τη ζωή χωρίς τη λάμψη και την αγάπη της για τη ζωή.

Παρά την ασθένειά της, την οποία αντιμετώπισε με απίστευτο θάρρος, η Sophie ένιωθε πραγματικά ευλογημένη – για την υπέροχη οικογένεια και τους φίλους της, αλλά και για την εξαιρετική επιτυχία της συγγραφικής της πορείας. Δεν θεωρούσε τίποτα δεδομένο και ήταν για πάντα ευγνώμων για την αγάπη που δεχόταν», αναφέρει η οικογένειά της.