Sky News: Ο Τραμπ ετοιμάζεται να στείλει και τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή – Το USS George HW Bush

Ένα ακόμη αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ, το USS George HW Bush, αναμένεται να αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή, όπως μετέδωσε το βρετανικό δίκτυο Sky News.

Η ομάδα κρούσης του USS George HW Bush αναχώρησε την Τρίτη (31.03) από το Νόρφολκ της Βιρτζίνια, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, χωρίς να προσδιορίζεται επίσημα η ακριβής περιοχή ανάπτυξης.

Ωστόσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν στο Sky News ότι η αποστολή κατευθύνεται στη Μέση Ανατολή, πιθανότατα για να αντικαταστήσει άλλο αεροπλανοφόρο που ήδη δραστηριοποιείται στην περιοχή.

Το USS Abraham Lincoln παραμένει από την έναρξη της σύγκρουσης στην Αραβική Θάλασσα, από όπου εκτελούνται επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Αντίθετα, το USS Gerald R. Ford, που αρχικά είχε σταθμεύσει κοντά στο Ισραήλ για την υποστήριξη της επιχείρησης «Epic Fury», αποσύρθηκε πρόσφατα για επισκευές στην Κροατία, μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο χώρο των πλυντηρίων του πλοίου.

Τεχνολογικό γιγάντιο στη θάλασσα

Το USS George H.W. Bush ανήκει στην κλάση Nimitz, αποτελεί το δέκατο και τελευταίο πλοίο της σειράς και συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα αεροπλανοφόρα παγκοσμίως. Το μήκος του φτάνει τα 332,9 μέτρα, με εκτόπισμα 102.000 τόνων και πλήρωμα άνω των 6.000 ατόμων.

Το πλοίο έχει τη δυνατότητα μεταφοράς έως 90 μαχητικών F/A-18E/F Super Hornet, ελικοπτέρων MH-60S/R και SH-60B, καθώς και αεροσκαφών ηλεκτρονικού πολέμου EA-18G Growler και συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης Grumman E-2D Hawkeye.

Με τους δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες που διαθέτει, μπορεί να λειτουργεί αδιάκοπα για πάνω από 20 χρόνια, καθιστώντας το ένα από τα πλέον ισχυρά και αυτοδύναμα πολεμικά πλοία στον κόσμο.