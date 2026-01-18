Σκηνές πανικού στο Παρίσι από κατάρρευση ορόφου σε κτίριο με πάρτι – 19 τραυματίες

Τραυματίστηκαν τουλάχιστον 19 άνθρωποι, έπειτα από κατάρρευση διαμερίσματος σε πολυκατοικία στο Παρίσι, τα ξημερώματα της Κυριακής (18/01). Έρευνα άνοιξαν οι εισαγγελικές Αρχές για τη διερεύνηση των αιτών.

Βάση όσων αναφέρουν τα γαλλικά μέσα, κατά τις 00:20 οι πυροσβεστικές δυνάμεις ειδοποιήθηκαν όταν κατέρρευσε ένα διαμέρισμα στον πέμπτο όροφο κτιρίου που βρίσκεται στην οδό Amelot στο Παρίσι. Στο συγκεκριμένο διαμέρισμα, την ώρα του ατυχήματος ήταν σε εξέλιξη πάρτι με τη συμμετοχή περίπου 50 ατόμων.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις με 125 πυροσβέστες και περίπου 40 οχήματα.

Το άτομο το οποίο είναι σοβαρά τραυματισμένο, εντοπίστηκε θαμμένο στα ερείπια χωρίς τις αισθήσεις του, ωστόσο οι πυροσβέστες κατάφεραν να το επαναφέρουν και να το μεταφέρουν άμεσα στο νοσοκομείο.

Για το περιστατικό το οποίο έγινε στο 11ο διαμέρισμα του Παρισιού τοποθετήθηκε και η δήμαρχος της πόλης Αν Ινταλγκό, η οποία εξέφρασε τη συμπαράστασή της στους τραυματίες και τις οικογένειές τους, ευχαριστώντας παράλληλα «θερμά τους πυροσβέστες, τα σωστικά συνεργεία και την πολιτική προστασία για την ολονύχτια κινητοποίησή τους».

Λόγω της κατάρρευσης, το κτίριο της οδού Amelot καθώς και δύο γειτονικά εκκενώθηκαν προληπτικά.

Η αστυνομική διεύθυνση Παρισιού διευκρίνισε ότι μετά το συμβάν πραγματοποιήθηκε υποστύλωση του τέταρτου ορόφου και πλήρης έλεγχος του κτιρίου, επισημαίνοντας ότι η γενική δομή του δεν υπέστη περαιτέρω ζημιές από την κατάρρευση του πατώματος.