Παρίσι: Αγρότες κατέβασαν τα τρακτέρ στην Αψίδα του Θριάμβου – Δείτε βίντεο

Εκατοντάδες αγρότες έκαναν απόβαση τα ξημερώματα της Τρίτης (13/1) στο Παρίσι διαμαρτυρόμενοι για την συμφωνία ΕΕ – Mercosur.

Περίπου 15 τρακτέρ έκαναν την εμφάνιση τους γύρω στις 6 το πρωί στους κεντρικούς δρόμους του Παρισίου και σύντομα την ακολούθησαν δεκάδες άλλα οχήματα. Σύμφωνα με την αστυνομική διεύθυνση της γαλλικής πρωτεύουσας, συνολικά 150 τρακτέρ έχουν ήδη εισέλθει στην πόλη, ενώ ο συνολικός αριθμός των τρακτέρ ανέρχεται σε περίπου 350, σύμφωνα με όσα μεταδίδει η Le Monde.

Près de 350 tracteurs commencent à arriver sur le périphérique à Paris avant de se rassembler devant l'Assemblée Nationale pour protester contre le Mercosur.#AgriculteursEnColère #agriculteurs pic.twitter.com/V5ynwlS3Fe— Luc Auffret (@LucAuffret) January 13, 2026

Στις 6:15 π.μ., ανέβαιναν προς την λεωφόρο Foch με κατεύθυνση την Αψίδα του Θριάμβου, κορνάροντας δυνατά. «Χωρίς αγρότες δεν υπάρχει χώρα», «χωρίς αγρότες δεν υπάρχει τροφή», αναγραφόταν σε μια πινακίδα που κρεμόταν σε ένα από τα τρακτέρ. Des centaines de tracteurs manifestent sur les Champs-Elysées en direction de l'Assemblée Nationale à Paris pour protester contre le Mercosur.#AgriculteursEnColère #agriculteurs pic.twitter.com/xZCVenKudo January 13, 2026

Με την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της Mercosur το Σάββατο (17/01) στην Παραγουάη να πλησιάζει, οι κινητοποιήσεις των αγροτών που αντιτίθενται στη συμφωνία συνεχίζονται στη Γαλλία. Η γαλλική κυβέρνηση εξέφρασε την αντίθεση της στη συμφωνία, όμως η απόφαση για ενεργοποίηση της πέρασε παρά το γεγονός ότι κάποια κράτη-μέλη δεν ψήφισαν υπέρ.

Αυτές οι ενέργειες οδήγησαν στην ανακάλυψη «αλευριού από το εξωτερικό, σούπας με ταϊλανδέζικα λαχανικά, προϊόντων που δεν πληρούν τα ίδια πρότυπα παραγωγής με τα δικά μας», δήλωσε στο AFP ο Justin Lemaître, γενικός γραμματέας της οργάνωσης Jeunes Agriculteurs en Seine-Maritime (Νέοι Αγρότες της Σεν-Μαριτίμ), ζητώντας «οι εισαγωγές να πληρούν τα πρότυπα παραγωγής μας». ❗️[ 🇫🇷 FRANCE ]



🔸Des tracteurs atteignent l’Assemblée nationale.



Τις τελευταίες μέρες έχουν ενταθεί οι κινητοποιήσεις των αγροκτηνοτρόφων σε πολλές περιοχές της Γαλλίας. Στη Χάβρη, το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, έχουν στηθεί μπλόκα με καμένα ελαστικά, κορμούς δέντρων και μερικά τρακτέρ, χωρίς όμως να εμποδίζεται η δραστηριότητα: από το Σαββατοκύριακο, οι αγρότες «ελέγχουν» τα φορτηγά και επαληθεύουν την προέλευση των προϊόντων. Au Havre, les agriculteurs, toujours mobilisés contre l’accord avec le Mercosur, contrôlent les conteneurs de transport de produits alimentaires qui sortent du port, pour vérifier leur provenance et leur respect des normes européennes @ici_hnormandie #MercosurUE pic.twitter.com/HNmC2PDZih ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ January 12, 2026

Οι υποστηρικτές της συμφωνίας με τις χώρες της Mercosur, αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων που διήρκεσαν πάνω από 25 χρόνια, την θεωρούν απαραίτητη για την ενίσχυση των εξαγωγών, τη στήριξη της οικονομίας της Ευρώπης και την ενίσχυση των διπλωματικών σχέσεων με τη Νότια Αμερική σε ένα κλίμα παγκόσμιας αβεβαιότητας.

Οι επικριτές της συμφωνίας εκφράζουν φόβους ότι θα διαταράξει την ευρωπαϊκή γεωργία με την είσοδο στην ΕΕ φθηνότερων προϊόντων που δεν συμμορφώνονται απαραίτητα με τα περιβαλλοντικά πρότυπα της ΕΕ, λόγω ανεπαρκών ελέγχων. Αντίθετα, οι υποστηρικτές της, όπως η Γερμανία και η Ισπανία, υποστηρίζουν ότι η συμφωνία θα μπορούσε να τονώσει μια ευρωπαϊκή οικονομία που δοκιμάζεται από τον αυξανόμενο κινεζικό ανταγωνισμό και τους αμερικανικούς δασμούς.