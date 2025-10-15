Σκάνδαλο στην έπαυλη του Σουμάχερ: Οδηγός αγώνων και φίλος του Μικ κατηγορείται για βιασμό

Σοκ προκαλεί μία νέα υπόθεση βιασμού στον κόσμο της Formula1 και την οικογένεια του Μίκαελ Σουμάχερ.

Ένας οδηγός αγώνων και φίλος του γιου του, κατηγορείται ότι βίασε νοσοκόμα του οδηγού της Formula 1, σε υπνοδωμάτιο της οικογενειακής έπαυλης, έπειτα από κοκτέιλ πάρτι που είχε λάβει χώρα στο κτήμα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν Ελβετοί εισαγγελείς, ένας Αυστραλός οδηγών αγώνων – οποίος είναι στενός φίλος του γιου του Μίκαελ Σουμάχερ, Μικ – φέρεται να επιτέθηκε σε μία περίπου 30χρονη νοσοκόμα, σε υπνοδωμάτιο του σπιτιού στην περιοχή Γκλαν της Ελβετίας, στις 23 Νοεμβρίου 2019. Οι αρχές αναφέρουν ότι ενώ ήταν αναίσθητη, τη βίασε δύο φορές.

Δεν εμπλέκεται στην υπόθεση η οικογένεια Σουμάχερ

Σημειώνεται ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με την υπόθεση η οικογένεια Σουμάχερ και δεν περιλαμβάνεται στα αρχεία της Εισαγγελίας της περιφέρειας Λα Κοτ.

Ο κατηγορούμενος είπε ότι την προηγούμενη νύχτα από τις κατηγορίες, είχε φιλήσει τη νοσοκόμα σε κλαμπ της Γενεύης, κάτι που αρνείται η ίδια. Οι δυο τους συναντήθηκαν ξανά την επίμαχη νύχτα στην αίθουσα μπιλιάρδου της έπαυλης.

H Daily Mail σε δημοσιεύματα της αναφέρει ότι η νοσοκομεία ένιωσε αδιαθεσία μετά την κατανάλωση βότκας, αφού είχε ολοκληρώσει τη βάρδια της, και δεν μπορούσε να σταθεί όρθια. Η γυναίκα έπεσε στο πάτωμα, ενώ ο κατηγορούμενος και ένας φυσιοθεραπευτής τη μετέφεραν σε δωμάτιο που χρησιμοποιούσε το προσωπικό, βάζοντας την στο κρεβάτι «χωρίς να της βγάλουν τα ρούχα».

Όμως, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Αυστραλός επέστρεψε αργότερα από το διπλανό δωμάτιο και τη βίασε δύο φορές ενώ ήταν αναίσθητη. Η γυναίκα υπέβαλε μήνυση εναντίον του τον Ιανουάριο του 2022.

Στα αρχικά στάδια της έρευνας ο κατηγορούμενος συνεργάστηκε με τις αρχές και ταξίδεψε από την Αυστραλία για να ανακριθεί, αναφέρει η ελβετική εφημερίδα 24 Heures. Ωστόσο, υπάρχουν ανησυχίες ότι η υπόθεση ενδέχεται να μην προχωρήσει, καθώς ο άνδρας δεν έχει δώσει σημεία ζωής εδώ και μήνες.

«Θετικό σημάδι» στην υγεία του Σουμάχερ

Ο Μίκαελ Σουμάχερ παραμένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας από το ατύχημα στο σκι το 2013, το οποίο του προκάλεσε σοβαρότατες εγκεφαλικές κακώσεις. Τον Σεπτέμβριο του 2014 μεταφέρθηκε στο οικογενειακό του σπίτι στις όχθες της λίμνης της Γενεύης.

Η έπαυλη, που κατασκευάστηκε το 2007 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της οικογένειας, βρίσκεται σε απομονωμένη περιοχή, περιτριγυρισμένη από πυκνό δάσος και ειδικό φράχτη, προσφέροντας απόλυτη ιδιωτικότητα.

Πρόσφατα ο Γάλλος δημοσιογράφος της Equipe, Στεφάν Λ’Ερμίτ μιλώντας στο RTL, έκανε λόγο για ένα «θετικό σημάδι» για την υγεία του Μίκαελ Σουμάχερ, υποστηρίζοντας ότι υπέγραψε ένα κράνος του, για μία φιλανθρωπική εκδήλωση μέσα στο 2025.