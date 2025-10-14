Μίκαελ Σουμάχερ: Αποκάλυψη Γάλλου δημοσιογράφου – “Είχαμε για πρώτη φορά ένα θετικό σημάδι”
Υπέγραψε ένα κράνος για φιλανθρωπικό σκοπό
Ελάχιστες πληροφορίες γίνονται γνωστές για την κατάσταση του πρώην πρωταθλητή της F1, Μίκαελ Σουμάχερ που παραμένει καθηλωμένος στο κρεβάτι μετά από ατύχημα που είχε στις Άλπεις.
Παρά την σιγή ιχθύος, ο Γάλλος δημοσιογράφους Στεφάν Λ’Ερμίτ αποκάλυψε πρόσφατα ένα “θετικό σημάδι” για την υγεία του Μίκαελ Σουμάχερ, υποστηρίζοντας ότι υπέγραψε ένα κράνος του, για μία φιλανθρωπική εκδήλωση μέσα στο 2025.
Ειδικότερα, ο δημοσιογράφος της Equipe ανέφερε: “Δεν θα έλεγα ότι είναι καλά, αλλά ίσως ότι είναι λίγο καλύτερα. Φέτος κατάφερε να υπογράψει ένα κράνος! Ήταν για την φιλανθρωπική εκδήλωση “Race Against Dementia” του Jackie Stewart. Μήπως η σύζυγός του του κράτησε το χέρι; Δεν ξέρουμε ακριβώς, αλλά είναι η πρώτη φορά που έχουμε ένα θετικό σημάδι για τον Μίκαελ”.
Το σενάριο πάντως να βοήθησε η Κορίνα Σουμάχερ να συμβεί αυτό, είναι το πιθανότερο, σύμφωνα και με μία σειρά από άλλα δημοσιεύματα στο εξωτερικό.
