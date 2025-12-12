Σκάνδαλο Έπσταϊν: Οι μισοί Αμερικανοί δεν εμπιστεύονται τους χειρισμούς Τραμπ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα της δημοσκόπησης του Reuters/Ipsos στις ΗΠΑ, η οποία ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα (08/12) και αφορούσε την πολιτική στάση και τη συμπεριφορά του Ντόναλντ Τραμπ σε σχέση με το σκάνδαλο του Τζέφρι Έπσταϊν.

Τα ευρήματα της δημοσκόπησης δείχνουν ξεκάθαρα ότι η εμπιστοσύνη των Αμερικανών προς την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει κλονιστεί σημαντικά ως προς την πλήρη αποκάλυψη των στοιχείων για την εγκληματική δράση του Τζέφρι Έπσταϊν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πολίτες εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικοί απέναντι στους χειρισμούς του Τραμπ, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος εξακολουθεί να απολαμβάνει ισχυρή στήριξη στη βάση των Ρεπουμπλικάνων, οι οποίοι ασχολούνται επί μακρόν με την υπόθεση Έπσταϊν.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η πλειονότητα των Αμερικανών θεωρεί πως η κυβέρνηση Τραμπ αποκρύπτει πληροφορίες σχετικά με τον καταδικασμένο χρηματομεσίτη, τόσο για τον θάνατό του το 2019 όσο και για τις σχέσεις του με ισχυρούς και εύπορους ανθρώπους.

Παράλληλα, πολλοί αμφισβητούν τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι δεν γνώριζε την εμπλοκή του Έπσταϊν σε trafficking και εκμετάλλευση ανήλικων κοριτσιών την περίοδο που διατηρούσαν φιλικές σχέσεις.

Μόλις το 23% των ερωτηθέντων εγκρίνει τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ διαχειρίζεται το σκάνδαλο, ενώ το 52% τον αποδοκιμάζει.

Ωστόσο, τα δεδομένα δείχνουν πως ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος καταφέρνει να μετριάσει τις ανησυχίες της εκλογικής του βάσης: το 53% των Ρεπουμπλικάνων εγκρίνει πλέον τους χειρισμούς του, έναντι 44% τον προηγούμενο μήνα – ποσοστό πάντως αισθητά χαμηλότερο από το 85% που εγκρίνει συνολικά την πολιτική του.

Η δημοσκόπηση, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά σε 4.434 ενήλικες από τις 3 έως τις 8 Δεκεμβρίου 2025, καταγράφει επίσης έντονη καχυποψία απέναντι στη δράση της αμερικανικής κυβέρνησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Περίπου το 62% των συμμετεχόντων -ανάμεσά τους και το 56% των Ρεπουμπλικάνων- πιστεύει ότι η κυβέρνηση αποκρύπτει στοιχεία για τον θάνατο του Έπσταϊν, ο οποίος είχε χαρακτηριστεί αυτοκτονία σε φυλακή του Μανχάταν το 2019, μετά την καταδίκη του για σεξουαλικά εγκλήματα.

Ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό, 70%, θεωρεί ότι δεν δημοσιοποιούνται πληροφορίες για πιθανούς συνεργούς στην εκμετάλλευση ανήλικων κοριτσιών, με το 62% των Ρεπουμπλικάνων να συμμερίζεται την άποψη αυτή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τέλος, μόνο το 18% θεωρεί πιθανό ο Τραμπ να μην γνώριζε τίποτα για τα εγκλήματα του Έπσταϊν πριν αυτά γίνουν γνωστά – ποσοστό που ανεβαίνει στο 34% μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων.