Σεισμός 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 12:07 (τοπική ώρα), λίγο έξω από την Νάπολη.

Το επίκεντρο του σεισμού βρίσκεται στην περιοχή Κάμπι Φλεγκρέι, λίγο έξω από την Νάπολη. Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματίες.

