Συναγερμός έχει σημάνει στη Γαλλία όπου εκκενώνονται έξι αεροδρόμια έπειτα από απειλές για βόμβα.

Σύμφωνα με τη Le Monde σε έξι αεροδρόμια εστάλησαν ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mail) στα οποία γινόταν αναφορά για «απειλή επίθεσης».

Six aéroports évacués en France après « des menaces d’attentat », des vérifications sont en cours https://t.co/dERaqqgssO

Σύμφωνα με πληροφορίες εκκενώθηκαν τα αεροδρόμια της Νίκαιας, της Λυών, της Λιλ και της Τουλούζης καθώς και τα αεροδρόμια στη Ναντ και την Μπωβέ.

Όσοι από τους επιβάτες βρίσκονταν μέσα στα αεροδρόμια έλαβαν εντολή να τα εκκενώσουν ενώ όσοι βρίσκονταν σε αεροσκάφη καλούνται να παραμείνουν στις θέσεις τους.

Δείτε βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Στο αεροδρόμιο της Νίκαιας ο συναγερμός έχει ήδη λήξει. Μια αποσκευή που είχε εγκαταλειφθεί στο Terminal 1 ελέγχθηκε και εξουδετερώθηκε.

Τις προηγούμενες ημέρες υπήρξαν απειλητικά τηλεφωνήματα για βόμβες σε μουσεία και μνημεία της χώρας όπως τις Βερσαλλίες.

@SSCMembers evacuation at Lille Airport right now. #TartanArmy #lille pic.twitter.com/RkpNuAGhaC