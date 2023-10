Σκληρό μήνυμα από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος πήρε θέση για τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου στη Γάζα όπου είχε ως απολογισμό εκατοντάδες νεκρούς.

Συγκεκριμένα με ανάρτηση του ο Νετανιάχου ανέφερε πως: «Για να μάθει όλος ο κόσμος: Οι βάρβαροι τρομοκράτες στη Γάζα είναι αυτοί που επιτέθηκαν στο νοσοκομείο της Γάζας, όχι στο IDF. Αυτός που δολοφόνησε βάναυσα τα παιδιά μας, δολοφόνησε και τα παιδιά του».

Με ανακοίνωση τους οι Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) του Ισραήλ αναφέρουν ότι η ρουκέτα στο νοσοκομείο στη Γάζα που προκάλεσε τον θάνατο εκατοντάδων ανθρώπων προήλθε από το Ισλαμικό Κίνημα Τζιχάντ.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει η ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα το βράδυ της Τρίτης:

«Από την ανάλυση των επιχειρησιακών συστημάτων του Ισραηλινού Στρατού, πραγματοποιήθηκε σωρεία ρουκετών από τον εχθρό προς το Ισραήλ, ο οποίος πέρασε στην περιοχή του νοσοκομείου, όταν χτυπήθηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από πολλές πηγές που έχουμε, η οργάνωση Τζιχάντ είναι υπεύθυνη για την αποτυχημένη ρουκέτα που έπληξε το νοσοκομείο».

Παράλληλα οι Αρχές του Ισραήλ διαρρέουν ένα βίντεο που δείχνει την «λανθασμένη πορεία της ρουκέτας».

