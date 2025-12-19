Σίδνεϊ: Παρέδωσαν επιταγή 2,5 εκατ. δολαρίων στον ήρωα που αφόπλισε τον τρομοκράτη και ρώτησε “το αξίζω;”

Μία επιταγή με ένα πόσο ύψους 2.5 εκατ. δολαρίων παραδόθηκε Άχμεντ Αλ-Άχμεντ που νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του Σίδνεϊ μετά το μακελειό στην Bondi Beach που άφησε πίσω του 16 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Ο 42χρονος έσωσε ανθρώπινες ζωές αφοπλίζοντας τον έναν εκ των δραστών στο Bondi Beach όπου 16 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους σε ένα μακελειό χωρίς προηγούμενο στην Αυστραλία. Ο Αλ-Άχμεντ, πατέρας δύο παιδιών, έχει χαρακτηριστεί ήρωας από την κοινωνία της Αυστραλίας και εμφανώς συγκινημένος ρωτούσε αν αξίζει το ποσό το οποίο μαζεύτηκε από δωρεές περίπου 43.000 ανθρώπων στην χώρα της Ωκεανίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media καταγράφεται η στιγμή που ο 42χρονος, πατέρας δύο παιδιών και συριακής καταγωγής, ενημερώνεται για το ποσό. «Το αξίζω;» ρωτά εμφανώς συγκινημένος, με τον άνθρωπο που του παραδίδει την επιταγή να απαντά: «Κάθε σεντ».

Στη συνέχεια, ο Άχμεντ Αλ-Άχμεντ μίλησε για ενότητα και αλληλεγγύη. «Να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, όλοι οι άνθρωποι, να αφήσουμε πίσω ό,τι κακό και να συνεχίσουμε για να σώζουμε ζωές. Να σώζουμε ζωές», δήλωσε από το κρεβάτι του νοσοκομείου, προσθέτοντας: «Όταν έσωσα τους ανθρώπους, το έκανα από την καρδιά».

Το βίντεο προκάλεσε έντονη συγκίνηση και πλήθος σχολίων στα κοινωνικά δίκτυα, με πολλούς χρήστες να εξυμνούν τη σεμνότητά του και να τον χαρακτηρίζουν «ήρωα».

Ο Άχμεντ Αλ-Άχμεντ, ιδιοκτήτης παντοπωλείου στο Σάδερλαντ, έγινε γνωστός όταν κυκλοφόρησε βίντεο στο οποίο φαίνεται να ορμά στον μεγαλύτερο από τους δύο δράστες και να παλεύει μαζί του, καταφέρνοντας να του αφαιρέσει το όπλο. Από την παρέμβασή του τραυματίστηκε, δεχόμενος πολλαπλά πυρά στον ώμο και στο χέρι.

Η εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων για τον Άχμεντ Αλ-Άχμεντ, που ξεκίνησε από την CarHub Australia, προσέλκυσε διεθνές ενδιαφέρον. Μεταξύ των δωρητών ήταν και ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος Μπιλ Άκμαν, ο οποίος προσέφερε το ποσό των 99.999 δολαρίων.

Σίδνεϊ: Θα τιμηθεί με μετάλλιο ανδρείας ο ήρωας του Bondi Beach

Το 42χρονο επισκέφθηκε και η γενική κυβερνήτης της Αυστραλίας, η οποία του μετέφερε τις ευχαριστίες του βασιλιά Καρόλου, λέγοντας ότι «όλη η χώρα έχει συγκλονιστεί από αυτή την πράξη απόλυτου ηρωισμού». Όπως ανέφερε, ο 42χρονος αναμένεται να τιμηθεί με βραβείο ανδρείας, έχοντας ήδη δεχθεί «πάρα πολλές» σχετικές προτάσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνολικά, οι δωρεές σε επιβεβαιωμένες καμπάνιες στο GoFundMe μετά την επίθεση αγγίζουν τα 5 εκατ. δολάρια.

Σχεδόν 800.000 δολάρια έχουν συγκεντρωθεί για την οικογένεια της δεκάχρονης Ματίλντα, του νεότερου θύματος, ενώ περισσότερα από 650.000 δολάρια κατευθύνθηκαν στις οικογένειες της 61χρονης Σοφίας και του 69χρονου Μπόρις Γκέρμαν, οι οποίοι σκοτώθηκαν προσπαθώντας να σταματήσουν την επίθεση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πάνω από 360.000 δολάρια έχουν δοθεί για την οικογένεια του ραβίνου Έλι Σλάνγκερ, ενώ ακόμη 72.000 δολάρια συγκεντρώθηκαν για τον Μπόρις Τέτλεροϊντ, που τραυματίστηκε μαζί με τον γιο του.