Σίδνεϊ: Η ηρωική προσπάθεια ενός άνδρας που όρμησε και άρπαξε το όπλο από έναν ένοπλο

Ένας περαστικός που όρμησε και άρπαξε το όπλο ενός ενόπλου άνδρα κατά τη διάρκεια της φονικής επίθεσης σήμερα στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, επαινείται ως ήρωας, η θαρραλέα πράξη του οποίου έσωσε ζωές.

Ένα βίντεο που κυκλοφορεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει έναν άνδρα, τον οποίο τοπικά μέσα ενημέρωσης κατονόμασαν ως Αχμεντ αλ Αχμεντ, 43χρονο ιδιοκτήτη οπωροπωλείου, σε ένα πάρκινγκ, φορώντας λευκή μπλούζα να επιτίθεται σε έναν ένοπλο με σκούρα μπλούζα που κρατά ένα τουφέκι πυροβολώντας εναντίον άοπλων πολιτών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Remember the name, Ahmed El Ahmad.



Fruit shop owner.

Father of two.

43 years old.



When chaos erupted at Bondi Beach, he became a shield for innocent lives Jews and Australians alike.



This is what a real hero looks like ❤️#BondiBeach #Australia #Sydney

pic.twitter.com/2xm4otRbRp— Jahanzaib (@jahannzaib_) December 14, 2025

Ο αλ Αχμεντ ορμά και πιάνει τον ένοπλο από πίσω, αποσπώντας με τα χέρια του του το τουφέκι πριν στρέψει το όπλο πίσω στον φερόμενο δράστη της επίθεσης. Ο τελευταίος, όπως φαίνεται στο βίντεο, υποχωρεί προς μια γέφυρα όπου βρίσκεται ένας άλλος δράστης, ενώ ο περαστικός αφήνει το όπλο στο έδαφος.

Ο Κρις Μινς, πρωθυπουργός της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας, όπου βρίσκεται το Σίδνεϊ, αποκάλεσε τον περαστικό «πραγματικό ήρωα» και είπε ότι το βίντεο ήταν «η πιο απίστευτη σκηνή που έχω δει ποτέ».

«Υπάρχουν πολλοί, πολλοί άνθρωποι ζωντανοί απόψε χάρη στη γενναιότητά του», τόνισε ο Μινς.

Ένας ύποπτος της ένοπλης επίθεσης σκοτώθηκε και ένας άλλος βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στην παραλία όπου διεξαγόταν εκδήλωση για την εβραϊκή γιορτή Χάνουκα και η αστυνομία δήλωσε ότι ερευνά αν εμπλέκεται και τρίτος ένοπλος.

Το μέσο ενημέρωσης Seven News τόνισε ότι ο αλ Αχμεντ νοσηλεύεται μετά από δύο τραύματα που έφερε από πυροβολισμούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι επαίνεσε τις ενέργειες των Αυστραλών που «έτρεξαν προς τον κίνδυνο για να βοηθήσουν άλλους». «Αυτοί οι Αυστραλοί είναι ήρωες και η γενναιότητά τους έδωσε ζωές», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου.

Πολλοί άλλοι εξέφρασαν τον θαυμασμό τους προς τον αλ Αχμεντ με αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οι περισσότεροι άνθρωποι τρέχουν μακριά από τον κίνδυνο, αλλά αυτός ο άνδρας, παρών στη σφαγή στην παραλία Μπόνταϊ, που μόλις συνέβη , δεν ήταν ένας από αυτούς τους ανθρώπους», είπε ένας χρήστης με ανάρτηση στο X.

«Αυτός ο Αυστραλός έσωσε αμέτρητες ζωές αφαιρώντας το όπλο από έναν από τους τρομοκράτες στην παραλία Μπόνταϊ. ΗΡΩΑΣ», έγραψε ένας άλλος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την πρώτη νύχτα της Χάνουκα στην παραλία αυτή, σκοτώνοντας τουλάχιστον 11 ανθρώπους σε αυτό που Αυστραλοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν ως στοχευμένη αντισημιτική επίθεση. .