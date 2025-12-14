Αυστραλία: Μακελειό στο Σίδνεϊ, ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε εβραϊκή γιορτή – 12 νεκροί

Στην παραλία του Σίδνεϊ στην Αυστραλία σημειώθηκε ένα σοκαριστικό περιστατικό, όταν άνοιξαν ένοπλο πυρ κατά του πλήθους την ώρα που εορτάζονταν η εβραϊκή γιορτή Χανουκά.

Σε βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο Χ φαίνονται άνθρωποι στην παραλία να τρέπονται σε φυγή την ώρα που ακούγονται πυροβολισμοί και σειρήνες αστυνομικές οχημάτων.

«Όποιος βρίσκεται στο σημείο θα πρέπει να αναζητήσει καταφύγιο», τόνισε η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας στο Χ. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε σύμφωνα με το abc.net.au ότι δύο άτομα «εξουδετερώθηκαν».

Όπως αναφέρει το ABC, το οποίο επικαλείται τις αρμόδιες υπηρεσίες τύπου της Αστυνομίας, έχασαν τη ζωή τους 12 άτομα στους πυροβολισμούς, συμπεριλαμβανομένου ενός από τους δράστες.

Δώδεκα άτομα τραυματίστηκαν επίσης, συμπεριλαμβανομένων πολλών αστυνομικών που ανταποκρίθηκαν στο περιστατικό. Ο δεύτερος δράστης είναι μεταξύ των τραυματιών και βρίσκεται υπό κράτηση.

Όπως αναφέρει το ABC, ανώτερος αξιωματούχος των αρχών επιβολής του νόμου επιβεβαίωσε ότι ένας από τους ενόπλους ήταν ο Ναρβίντ Άκραμ από το Μπόνιριγκ, στα νοτιοδυτικά του Σίδνεϊ. Ο αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι η αστυνομία πραγματοποιεί αυτή τη στιγμή έφοδο στο σπίτι του Άκραμ στο Μπόνιριγκ.

Η αστυνομία καλεί το κοινό να αποφεύγει την παραλία, παρά το γεγονός ότι οι δύο δράστες έχουν εξουδετερωθεί. Υπάρχει συνεχής απειλή για βόμβα στην περιοχή, αναφέρει, και εργάζονται για να αφοπλίσουν αυτό που περιέγραψαν ως IED ή αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό.

Over 2,000 members of the Jewish community held a Hanukkah celebration at Bondi Beach, Australia.



Two men armed with guns opened fire on the crowd in a mass shooting. pic.twitter.com/c8qKnUU0cD

Στην παραλία η εκδήλωση Χάνουκα

Σύμφωνα με το BBC, στην παραλία πραγματοποιούνταν μια εκδήλωση για τον εορτασμό της πρώτης ημέρας της εβραϊκής γιορτής Χανουκά. Ψηφιακό φυλλάδιο για την εκδήλωση, με τίτλο «Chanuka by the Sea 2025», δείχνει ότι ήταν προγραμματισμένη να λάβει χώρα κοντά στην παιδική χαρά της παραλίας από τις 17:00 (ώρα AEDT, 06:00 GMT) την Κυριακή.

Η εκδήλωση, που διοργανώθηκε από το εβραϊκό κέντρο Chabad of Bondi, επρόκειτο να περιλαμβάνει ζωντανή ψυχαγωγία και δραστηριότητες «για όλες τις ηλικίες».

«Δύο άνδρες πυροβολούσαν στο πλήθος»

Μάρτυρας που μίλησε στο BBC δήλωσε ότι ήταν με τα παιδιά του στην εκδήλωση όταν ακούστηκαν οι πυροβολισμοί. Είπε ότι δύο άνδρες ήταν σε μια γέφυρα και άρχισαν να πυροβολούν το πλήθος. Σύμφωνα με τον ίδιο υπήρχαν πτώματα στο έδαφος. Αυτός και τα παιδιά του κατάφεραν να ξεφύγουν και πήδηξαν στο αυτοκίνητο ενός φίλου τους και έφυγαν με μεγάλη ταχύτητα. Σημείωσε ότι ήταν «απίστευτο» ότι μια τέτοια ένοπλη επίθεση θα μπορούσε να συμβεί σε μια εβραϊκή εκδήλωση στην Αυστραλία στις μέρες μας.

Shooting at Bondi Beach



Nice one @AlboMP this one's on you you specy prick pic.twitter.com/7DfebfKHkf

Drone footage capturing the shootout between gunmen and police.



Related to recent Mass shooting in Bondi Beach, Sydney, Australia.

pic.twitter.com/fQOOwlcdo8— Maddy M (@Maddy_M9) December 14, 2025

«Απόλυτη κόλαση»

Άλλος μάρτυρας που βρισκόταν στην περιοχή με την οικογένειά του μιλώντας στο abc.net.au είπε ότι οι πυροβολισμοί φάνηκαν να διαρκούν περίπου 10 λεπτά και τους περιέγραψε ως «απόλυτη κόλαση επί της Γης». Σημείωσε επίσης ότι άνθρωποι ήταν στο έδαφος μέσα σε λίμνες αίματος.

Δημοσιογράφος του ABC μίλησε με έναν περαστικό, τον Νάθαν Ζλάτκις, ο οποίος βγήκε έξω για ένα τσιγάρο όταν άκουσε τους πυροβολισμούς. «Όλοι έτρεχαν κάτω, δύο αστυνομικοί ξαπλωμένοι στο έδαφος δίπλα μου… υπήρχε αίμα», είπε ο κ. Ζλάτκις. «Ήταν φωνές και κραυγές: “Πέστε κάτω, πέστε κάτω, πέστε κάτω.”». Ο κ. Ζλάτκις λέει ότι άκουσε περίπου 50 πυροβολισμούς. «Δεν τρομάζω πολύ εύκολα… [είναι] τρομερό, τρομερό. «Ήταν πολύ δύσκολο [για την εβραϊκή κοινότητα], είμαστε πολύ ειρηνικοί άνθρωποι, δεν πιστεύουμε στη βία, η βία είναι εντελώς αντίθετη με τον τρόπο σκέψης μας», είπε.

«Οι εικόνες στην Μποντάι είναι σοκαριστικές και ανησυχητικές», είπε ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζι. «Η αστυνομία και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται επιτόπου και εργάζονται για να σώσουν ζωές. Οι σκέψεις μου είναι με κάθε άτομο που έχει επηρεαστεί», τόνισε και κάλεσε τον κόσμο στην περιοχή να ακολουθεί τις οδηγίες της αστυνομίας.

Ισραήλ: «Σκληρή επίθεση εναντίον εβραίων»

Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ κατήγγειλε «μια σκληρή επίθεση εναντίον εβραίων» και ζήτησε από την Αυστραλία να λάβει περισσότερα μέτρα για να αντιμετωπίσει τον αντισημιτισμό, μετά το περιστατικό με πυροβολισμούς στην παραλία Μπόνταϊ στο Σίδνεϊ.

«Αυτή τη στιγμή οι αδελφές και οι αδελφοί μας στο Σίδνεϊ δέχθηκαν επίθεση από ελεεινούς τρομοκράτες σε μια πολύ σκληρή επίθεση εναντίον εβραίων που είχαν πάει να ανάψουν το πρώτο κερί για το Χάνουκα στην παραλία Μπόνταϊ», δήλωσε ο Χέρτσογκ στη διάρκεια εκδήλωσης στην Ιερουσαλήμ.

Οι αυστραλιανές αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει επισήμως ότι η επίθεση είχε συγκεκριμένα στόχο την εβραϊκή κοινότητα, όμως ο Ρόμπερτ Γκρέγκορι επικεφαλής του Εκτελεστικού Συμβουλίου Εβραίων της Αυστραλίας έκανε λόγο για μια «εντελώς προβλέψιμη τραγωδία».

Η κυβέρνηση της Αυστραλίας, υπό τον πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζι, «είχε λάβει επανειλημμένα προειδοποιήσεις, αλλά δεν έλαβε επαρκή μέτρα για να προστατεύσει στην εβραϊκή κοινότητα», κατήγγειλε ο Γκρέγκορι μιλώντας στο AFP.

Από την πλευρά του ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για την επίθεση.

«Αυτά είναι τα αποτελέσματα της αντισημιτικής βίας στους δρόμους της Αυστραλίας τα τελευταία δύο χρόνια, με τις αντισημιτικές και εμπρηστικές εκκλήσεις για “Παγκοσμιοποίηση της Ιντιφάντα” να γίνονται πραγματικότητα σήμερα», τόνισε ο Σάαρ.

«Αν γίναμε στόχος σκοπίμως με αυτόν τον τρόπο, είναι ένα γεγονός μιας κλίμακας που κανείς μας δεν θα μπορούσε να φανταστεί. Είναι κάτι φρικτό», είχε δηλώσει λίγο νωρίτερα ο Άλεξ Ρίβτσιν στέλεχος του Εκτελεστικού Συμβουλίου Εβραίων της Αυστραλίας μιλώντας στο Sky News. Πρόσθεσε επίσης ότι ο σύμβουλος επικοινωνίας του τραυματίστηκε στην επίθεση.

Στην Αυστραλία έχει σημειωθεί μια σειρά αντισημιτικών επιθέσεων εναντίον συναγωγών, κτιρίων και οχημάτων μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.