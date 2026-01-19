Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Η σύγκρουση των τρένων ήταν απίστευτα σφοδρή – Άνθρωποι πετάχτηκαν από τα παράθυρα

Νέα στοιχεία για την ανείπωτη σιδηροδρομική τραγωδία που βύθισε στο πένθος την Ισπανία βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας καθώς συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος.

Η σύγκρουση των δύο τρένων που σημειώθηκε στη Κόρδοβα της νότιας Ισπανίας άφησε πίσω της τουλάχιστον 39 νεκρούς και πάνω από 100 τραυματίες με τους 43 να νοσηλεύονται – ανάμεσά τους και 4 παιδιά, ενώ 11 άτομα παραμένουν σε μονάδες εντατικής θεραπείας.

Πρόκειται για μία από τις πιο φονικές σιδηροδρομικές τραγωδίες στην ιστορία της Ισπανίας, ενώ αμέτρητα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα για τα αίτια της τραγωδίας με τους ειδικούς να μιλούν για “παράξενες’ συνθήκες στο δυστύχημα.

Ο απολογισμός των θυμάτων από τη σύγκρουση δύο τρένων στην Ανδαλουσία της Ισπανίας «δεν είναι οριστικός», δήλωσε σήμερα ο Ισπανός υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε, την ώρα που οι Αρχές έχουν ήδη ανακοινώσει τον θάνατο τουλάχιστον 39 ανθρώπων

Ο ίδιος χαρακτήρισε το δυστύχημα «εξαιρετικά παράξενο», τονίζοντας ότι συνέβη σε τμήμα της γραμμής που ήταν επίπεδο και πρόσφατα ανακαινισμένο.

Συνέβη σε ευθύγραμμο τμήμα που ανακαινίστηκε τον περασμένο Μάιο με επένδυση 700 εκατομμυρίων ευρώ, και με ένα σχεδόν καινούργιο τρένο», είπε χαρακτηριστικά ο Ισπανός Υπουργός Μεταφορών, αναφερόμενος στην αμαξοστοιχία που εκμεταλλεύεται η ιδιωτική εταιρεία Iryo.

Μέσα στη μέρα ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες, ο οποίος δεν θα μεταβεί τελικά στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, αναμένεται να επισκεφθεί τον τόπο όπου συγκρούστηκαν τα δύο τρένα υψηλής ταχύτητας.

Μιλώντας στα μέσα της Ισπανίας ο περιφερειακός πρόεδρος της Ανδαλουσίας, Χουάνμα Μορένο αναφέρθηκε στη σφοδρότητα της σύγκρουσης και άφησε ανοιχτή τη πιθανότητα να εντοπιστούν περισσότερα θύματα.

«Είναι πιθανό (να βρεθούν περισσότεροι νεκροί) όταν κανείς βλέπει τη μάζα μετάλλου που υπάρχει εκεί. Οι πυροσβέστες έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά, αλλά δυστυχώς, όταν φτάσουν τα βαριά μηχανήματα για να σηκώσουν τα βαγόνια, είναι πιθανό να εντοπίσουμε περισσότερα θύματα…», είπε χαρακτηριστικά.

«Εδώ, στο επίκεντρο του δυστυχήματος, όταν κοιτάς αυτή τη μάζα από παραμορφωμένα σίδερα, αντιλαμβάνεσαι τη σφοδρότητα της σύγκρουσης…», ανέφερε σε άλλο σημείο και τόνισε: «Η πρόσκρουση ήταν τόσο απίστευτα βίαιη που βρήκαμε πτώματα εκατοντάδες μέτρα μακριά, πράγμα που σημαίνει ότι οι άνθρωποι πετάχτηκαν από τα παράθυρα».

Συγκλονιστικά πλάνα από τον τόπο του δυστυχήματος:

🔸Imágenes aéreas del accidente ferroviario en Adamuz



Las autoridades advierten de que las donaciones de sangre serán especialmente necesarias en los próximos días.



📸Guardia Civil



▶️https://t.co/LGn7unFu4w pic.twitter.com/zAsRdSi3ZG ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ January 19, 2026

🔴 DIRECTO | La Guardia Civil busca evidencias que puedan servir para la identificación de víctimas y para la investigación del accidente ferroviario en Adamuz https://t.co/UbOTMTbkF2 pic.twitter.com/roi4iTXs3R— EL PAÍS (@el_pais) January 19, 2026

Γιατί δεν λειτούργησε το σύστημα πέδησης

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Renfe, Αλβάρο Φερνάντες Ερέδια τόνισε ότι τα 20 δευτερόλεπτα που μεσολάβησαν μεταξύ του εκτροχιασμού του ενός τρένου και της σύγκρουσης που ακολούθησε εμπόδισαν την έγκαιρη ενεργοποίηση του συστήματος έκτακτης πέδησης. Και ο Ερέδια, στη γραμμή του υπουργού Μεταφορών προειδοποίησε ότι πρόκειται για δυστύχημα «υπό περίεργες συνθήκες», οπότε «το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε τώρα είναι να κάνουμε εικασίες».

Eyewitness video from a train derailment site in southern Spain showed damaged train carriages, with at least one leaning slightly at an angle. The video also showed passengers inside a carriage and an official speaking to them#Spain #SpainTrainCrash #accident #TrainDerailment pic.twitter.com/6601eGv6e4— WION (@WIONews) January 19, 2026

Πάντως, απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους υποδεικνύοντας «κάποιο πρόβλημα με την τροχιά ή τις υποδομές».

Ο μηχανοδηγός του τρένου που προσέκρουσε, μόλις 27 ετών, πέθανε ακαριαία. «Δεν είχε χρόνο να φρενάρει ένα τρένο που ταξίδευε με ταχύτητα άνω των 200 χιλιομέτρων την ώρα», έγραψαν δημοσιεύματα.

Όσον αφορά στην ταχύτητα την οποία είχαν αναπτύξει τα δύο τρένα, δεν έχει ξεκαθαρίσει πλήρως.

Τη στιγμή της σύγκρουσης, τα δύο τρένα ταξίδευαν με ταχύτητα άνω των 120 μιλίων/ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν στο Sky News πηγές από το ισπανικό υπουργείο μεταφορών.

Το τρένο Iryo, το οποίο εκτροχιάστηκε πρώτο, ταξίδευε με ταχύτητα περίπου 137 μιλίων/ώρα -περίπου 220 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το δεύτερο τρένο με το οποίο συγκρούστηκε η αμαξοστοιχία που εκτροχιάστηκε ταξίδευε με ταχύτητα περίπου 120 μιλίων/ώρα, δηλαδή κινούνταν με περίπου 193 χιλιόμετρα την ώρα. Η σύγκρουση έλαβε χώρα σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα.

«Θα χρειαστούν μέρες και εβδομάδες για να αποκατασταθεί η κυκλοφορία σε αυτήν τη γραμμή. Η απομάκρυνση των τρένων θα είναι δαπανηρή και 400 μέτρα εναέριων γραμμών έχουν αποκολληθεί. Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι παρόμοιο» δήλωσε στο EL Mundo τεχνικός που βρέθηκε στο σημείο του δυστυχήματος.