Ισπανία: Σοκαριστικά πλάνα από drone με τα διαλυμένα τρένα – Οι πρώτες εκτιμήσεις για το “παράξενο” σιδηροδρομικό δυστύχημα

Κόβουν την ανάσα οι εικόνες από drone από το σημείο της πολύνεκρης σιδηροδρομικής τραγωδίας στη νότια Ισπανία, κοντά στην πόλη Ανταμούζ, στην επαρχία της Κόρδοβα.

Ο απολογισμός των θυμάτων από τη σύγκρουση δύο τρένων στην Ανδαλουσία της Ισπανίας «δεν είναι οριστικός», δήλωσε σήμερα ο Ισπανός υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε, την ώρα που οι αρχές έχουν ήδη ανακοινώσει τον θάνατο τουλάχιστον 39 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 152, εκ των οποίων τουλάχιστον 11 είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο ίδιος χαρακτήρισε το δυστύχημα «εξαιρετικά παράξενο», τονίζοντας ότι συνέβη σε τμήμα της γραμμής που ήταν επίπεδο και πρόσφατα ανακαινισμένο.

Το βίντεο από drone και ελικόπτερα που κατέγραψε η Πολιτική Προστασία της Ισπανίας από το σημείο του δυστυχήματος είναι αποκαλυπτικά για το μέγεθος της τραγωδίας. 🔴 DIRECTO | Estas imágenes aéreas de la Guardia Civil muestran cómo está el lugar del accidente ferroviario en Adamuz https://t.co/OjDT8T5DK4 pic.twitter.com/FdMHFdPcZn January 19, 2026

Ο επικεφαλής της περιφερειακής κυβέρνησης της Ανδαλουσίας, Χουάν Μανουέλ Μορένο, δήλωσε στην El Pais ότι κάτω από τα συντρίμμια ενδέχεται να υπάρχουν κι άλλα θύματα, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης είναι σε εξέλιξη στο σημείο. 🔴 DIRECTO | La Guardia Civil busca evidencias que puedan servir para la identificación de víctimas y para la investigación del accidente ferroviario en Adamuz https://t.co/UbOTMTbkF2 pic.twitter.com/roi4iTXs3R— EL PAÍS (@el_pais) January 19, 2026

Ο Πουέντε σημείωσε ότι δεν είναι ακόμη γνωστά τα αίτια της τραγωδίας, ενώ σχολίασε ότι το δυστύχημα σημειώθηκε υπό «πολύ παράξενες» συνθήκες και διερωτήθηκε «πώς είναι δυνατόν να συμβεί ένα γεγονός τέτοιας ισχύος σε μια ευθεία, σε ένα κομμάτι των σιδηροδρομικών γραμμών που έχει ανακαινιστεί, με ένα τρένο σχεδόν καινούργιο;».

«Όλοι οι ειδικοί σε θέματα σιδηροδρόμων (…) έχουν εκπλαγεί ιδιαιτέρως από αυτό το δυστύχημα διότι είναι πολύ σπάνιο και δύσκολο να εξηγηθεί σε αυτό το στάδιο», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι μια αρμόδια επιτροπή θα εξετάσει τι συνέβη.

«Το ανθρώπινο λάθος έχει ουσιαστικά αποκλειστεί», διαβεβαίωσε από την πλευρά του ο Άλβαρο Φερνάντεθ Ερεδία, πρόεδρος της Renfe μιλώντας στον κρατικό ραδιοφωνικό σταθμό RNE, ενώ και ο εκείνος έκανε λόγο για «περίεργες συνθήκες».

Eyewitness video from a train derailment site in southern Spain showed damaged train carriages, with at least one leaning slightly at an angle. The video also showed passengers inside a carriage and an official speaking to them#Spain #SpainTrainCrash #accident #TrainDerailment pic.twitter.com/6601eGv6e4 — WION (@WIONews) January 19, 2026

«Γνωρίζουμε ήδη από τα αρχεία ταχύτητας ότι τα τρένα κινούνταν με ταχύτητα χαμηλότερη από εκείνη που προβλέπεται για το συγκεκριμένο τμήμα» είπε, υποδεικνύοντας συνεπώς ότι η αιτία μπορεί να σχετίζεται «με κάποιο πρόβλημα στο τροχαίο υλικό ή στις υποδομές», σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Sky News.

Από την πλευρά της, η ιδιωτική εταιρία Iryo, στην οποία ανήκει το τρένο που εκτροχιάστηκε και έπεσε πάνω σε έναν άλλο συρμό που κινούταν προς την αντίθετη κατεύθυνση, ανακοίνωσε ότι ο τελευταίος έλεγχος είχε πραγματοποιηθεί την Πέμπτη.

Την έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας έχει αναλάβει η Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων της Ισπανίας και σύμφωνα με τις Αρχές, αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον έναν μήνα.

Παράλληλα, η κυκλοφορία των τρένων υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και Ανδαλουσίας έχει ανασταλεί επ’ αόριστον μετά το τραγικό γεγονός.

Το τραγικό δυστύχημα έγινε χθες Κυριακή 18/1 όταν ένα τρένο υψηλής ταχύτητας της ιδιωτικής εταιρείας Iryo εκτροχιάστηκε και προσέκρουσε σε έναν άλλο συρμό της κρατικής ισπανικής εταιρείας Renfe χθες, Κυριακή, στη νότια Ισπανία.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, σύμφωνα με τον Ισπανό υπουργό Μεταφορών, που εκτροχιάστηκαν και τα δύο πρώτα βαγόνια του δεύτερου τρένου. Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην Αδαμούθ, στην επαρχία της Κόρδοβα, περίπου 360 χιλιόμετρα νότια της Μαδρίτης, περίπου στις 19:45 (τοπική ώρα, 20:45 ώρα Ελλάδας).

Όπως ανέφερε η εφημερίδα El Pais, μεταξύ των νεκρών είναι ο 27χρονος μηχανοδηγός του τρένου της Renfe που είχε αναχωρήσει από τη Μαδρίτη και κατευθυνόταν στην Ουέλβα. Συνολικά στα δύο τρένα επέβαιναν περίπου 400 άνθρωποι, κυρίως Ισπανοί.