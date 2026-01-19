Ισπανία: Τουλάχιστον 40 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από το σιδηροδρομικό δυστύχημα – «Τρέμω, νιώσαμε ένα απότομο φρενάρισμα», νέες μαρτυρίες

Σε τραγωδία εξελίχθηκε η σφοδρή σύγκρουση δύο τρένων στην επαρχία της Κόρδοβα, στη νότια Ισπανία, όπου οι νεκροί ανέρχονται πλέον στους 40, ενώ, τουλάχιστον 152 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, πολλοί εκ των οποίων σε σοβαρή κατάσταση.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην Αδαμούθ, περίπου 360 χιλιόμετρα νότια της Μαδρίτης, γύρω στις 19:45 (τοπική ώρα, 20:45 ώρα Ελλάδας). Σύμφωνα με την περιγραφή των γεγονότων, το τρένο που είχε ξεκινήσει από τη Μάλαγα με προορισμό τη Μαδρίτη, με 371 επιβαίνοντες, εκτροχιάστηκε και τα τελευταία βαγόνια του πέρασαν στην αντίθετη γραμμή. Την ίδια στιγμή, στο αντίθετο ρεύμα, κινούνταν τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Μαδρίτη–Ουέλβα.

Τα πρώτα βαγόνια του δεύτερου τρένου συγκρούστηκαν με τα τελευταία του πρώτου, με αποτέλεσμα τα δύο πρώτα βαγόνια του δεύτερου να εκτροχιαστούν και να βρεθούν στα πρανή.

Ο πρόεδρος της Ανδαλουσίας, Χουάν Μανουέλ Μορένο, ανακοίνωσε απόψε σε συνέντευξη Τύπου ότι υπάρχουν «επιβεβαιωμένοι 40 νεκροί» και προειδοποίησε ότι ο οριστικός απολογισμός θα γίνει γνωστός μέσα στις επόμενες 24 με 48 ώρες.

Νωρίτερα σήμερα, το υπουργείο Εσωτερικών είχε κάνει λόγο για 39 νεκρούς, ενώ οι τραυματίες φτάνουν τους 152, πολλοί από τους οποίους νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι ειδικοί εντόπισαν χαλασμένη σύνδεση στις ράγες από φθαρμένο αρμό

Οι ειδικοί που ερευνούν τα αίτια της σιδηροδρομικής τραγωδίας στην οποία έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 39 άνθρωποι στην Ισπανία βρήκαν έναν σπασμένο αρμό στις σιδηροτροχιές, σύμφωνα με μια πηγή που ενημερώθηκε για τα αρχικά ευρήματα.

Τα βαγόνια της αμαξοστοιχίας που εκτροχιάστηκε συγκρούστηκαν με τρένο που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση, με αποτέλεσμα αυτό να βγει από τις ράγες. Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην Αδαμούθ, στην επαρχία της Κόρδοβας, περίπου 360 χιλιόμετρα νοτίως της Μαδρίτης.

Οι τεχνικοί που έσπευσαν στο σημείο και αναλύουν τις ράγες είδαν κάποια φθορά στον αρμό (τον λεγόμενο αμφιδέτη) που ενώνει δύο σιδηροδρομικές ράγες και αυτό δείχνει ότι το πρόβλημα υπήρχε εδώ και κάποιο καιρό, είπε η πηγή. Διαπίστωσαν ότι ο ελαττωματικός αμφιδέτης δημιουργούσε ένα κενό ανάμεσα στα δύο τμήματα της σιδηροτροχιάς, το οποίο διευρύνθηκε καθώς τα τρένα συνέχιζαν να την χρησιμοποιούν, αναφέρει σε αποκλειστικό ρεπορτάζ του το πρακτορείο Reuters.

Η πηγή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί επειδή το θέμα είναι πολύ ευαίσθητο, είπε ότι οι τεχνικοί πιστεύουν πως ο ελαττωματικός αρμός είναι το κλειδί για να βρεθεί η ακριβής αιτία του δυστυχήματος. Η Επιτροπή Έρευνας Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (CIAF) της Ισπανίας, που έχει αναλάβει την έρευνα, δεν απάντησε στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Ο Άλβαρο Φερνάντεθ Ερέδια, ο πρόεδρος της Renfe, της διαχειρίστριας εταιρείας του δεύτερου τρένου, είπε στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena Ser ότι ακόμη είναι πολύ νωρίς για να μιλήσει για τα αίτια. Σχολίασε μόνο ότι οι συνθήκες ήταν «παράξενες» και ότι ουσιαστικά έχει αποκλειστεί το ανθρώπινο λάθος.

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες από τον τόπο της τραγωδίας

Η εφημερίδα El País συγκέντρωσε τις πρώτες αφηγήσεις από το σημείο της τραγωδίας, οι οποίες αποτυπώνουν την αγωνία και το χάος που επικράτησε αμέσως μετά το δυστύχημα.

Μεταξύ αυτών, η μαρτυρία του Ραμόν Μοντόν συγκλονίζει. Ο άνδρας, έξω από τη δημοτική αίθουσα της Αδαμούθ, αναζητούσε τη σύζυγό του, Ταμάρα Μαργαρίτα Βαλδές, κουβανικής υπηκοότητας και κατοίκου της Ουέλβα.

«Είμαι πολύ νευρικός, ακόμα δεν έχω καταφέρει να τη βρω», είπε, περιγράφοντας την αγωνία του. «Έκανα τρεις ώρες από την Ουέλβα, πάτησα λίγο το γκάζι. Η γυναίκα μου ήταν στο τρένο της Alvia. Μίλησα μαζί της 20 λεπτά πριν από το ατύχημα. Παραλίγο να χάσει το τρένο», πρόσθεσε με συγκρατημένη απόγνωση.

Οι μαρτυρίες αυτές έρχονται να προστεθούν στο βαρύ απολογισμό του δυστυχήματος, ενώ οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας συνεχίζονται.

Ο Σαντιάγο, 44 ετών και κάτοικος της Ουέλβα, περιέγραψε τις πρώτες στιγμές μετά τη σύγκρουση, μιλώντας για «πολλή αγωνία». «Νιώσαμε ένα απότομο φρενάρισμα. Το τρένο άρχισε να ταλαντεύεται από τη μία πλευρά στην άλλη μέχρι που σταμάτησε», είπε, προσθέτοντας ότι όταν βγήκε από το βαγόνι είδε ένα νεκρό άτομο.

«Προσπαθήσαμε να πάμε στο βαγόνι νούμερο ένα, αλλά ήταν ένα κουβάρι από σίδερα. Άνθρωποι καλούσαν για βοήθεια και προσπαθήσαμε να τους βγάλουμε, αλλά ήταν πολύ δύσκολο», τόνισε.

Σοκ και φόβο περιγράφει και μια 33χρονη επιβάτιδα που επέβαινε στο βαγόνι νούμερο 6 του τρένου Iryo, που εκτελούσε το δρομολόγιο Μάλαγα–Μαδρίτη. Σύμφωνα με την ίδια, τα βαγόνια 7 και 8 συγκρούστηκαν με το μπροστινό μέρος του Alvia, που είχε αναχωρήσει από τη Μαδρίτη με κατεύθυνση την Ουέλβα.

«Ξαφνικά άρχισαν να αισθανόμαστε δονήσεις. Και πολλά χτυπήματα, χτυπήματα, άρχισαν να πέφτουν οι αποσκευές και συνεχόμενα χτυπήματα μέχρι που το τρένο φρέναρε», είπε. «Νομίζαμε ότι ήταν εκτροχιασμός, αλλά όταν βγήκαμε είδαμε τα βαγόνια παραμορφωμένα και δύο βαγόνια του άλλου τρένου αναποδογυρισμένα».