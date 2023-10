«Ώρα μηδέν» για τη μεγάλη χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ κατά της Χαμάς καθώς από νωρίς το βράδυ της Παρασκευής ο στρατός σφυροκοπά τόσο με βομβαρδισμούς όσο και από ξηρά και θάλασσα την συγκεκριμένη περιοχή.

Συγκεκριμένα από νωρίς η Πολεμική Αεροπορία πραγματοποίησε εκτεταμένο βομβαρδισμό της Γάζας, όντας μάλιστα «οι σφοδρότεροι από την έναρξη του πολέμου, στις 7 Οκτωβρίου» όπως ανέφερε η Χαμάς, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι «προετοιμάζεται για σφαγές».

Η κυβέρνηση της Χαμάς ανακοίνωσε εξάλλου ότι έχουν διακοπεί οι τηλεπικοινωνίες και το Ίντερνετ στον παλαιστινιακό θύλακα. Το Netblocks, ένας οργανισμός που παρακολουθεί την κυβερνοασφάλεια και την πρόσβαση στο Ίντερνετ σε όλον τον κόσμο, έκανε λόγο για «κατάρρευση» των συνδέσεων στη Λωρίδα της Γάζας.

I haven’t seen anything like this in quite awhile, Northern Gaza is getting Hammered. pic.twitter.com/IvZ0CAfVjy

Στην αντίπερα όχθη το στρατιωτικό σκέλος της Χαμάς ανακοίνωσε απόψε ότι εκτόξευσε «ομοβροντία ρουκετών» προς το ισραηλινό έδαφος, σε απάντηση για τους σφοδρούς βομβαρδισμούς στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

«Ομοβροντία ρουκετών προς τα κατεχόμενα εδάφη (σ.σ. το Ισραήλ) σε απάντηση για τις σφαγές (Παλαιστίνιων) αμάχων» αναφέρεται στην ανάρτηση των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ στην πλατφόρμα Telegram.

🇮🇱 Israel has CUT OFF ALL COMMUNICATIONS in Gaza!



🇮🇱 Israel just launched "unprecedented attacks throughout the Gaza Strip, cutting off communications and the internet.”pic.twitter.com/2v6ZAUlT1X