Βενεζουέλα: 43χρονος βρέθηκε ζωντανός στα ερείπια 7 ημέρες μετά τον όλεθρο – Χωρίς βασικά αγαθά οι σεισμόπληκτοι

Εκατοντάδες διασώστες συμμετείχαν χθες Τετάρτη το βράδυ στις αγωνιώδεις προσπάθειες να ανασυρθεί από τα συντρίμμια 43χρονος που είναι ακόμη ζωντανός, μια εβδομάδα μετά την κατάρρευση επταώροφης πολυκατοικίας εξαιτίας των δυο εξαιρετικά φονικών και καταστροφικών σεισμών που έπληξαν τη Βενεζουέλα, μετέδωσε ανταποκρίτρια του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο Ερνάν Χιλ, φύλακας, παγιδεύτηκε μέσα στο κουβούκλιο όπου εργαζόταν όταν κατέρρευσε το κτίριο, στην Κάτια Λα Μαρ, σε παραθαλάσσια περιοχή που υπέστη πελώρια καταστροφή όταν έγιναν οι σεισμοί της 24ης Ιουνίου, 7,2 και 7,5 βαθμών, στοιχίζοντας τη ζωή σε πάνω από 2.000 ανθρώπους, κατά τον ακόμη μη οριστικό επίσημο απολογισμό των θυμάτων.

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#Mundo | @CaracolRadio acompaña a los equipos de búsqueda que trabajan para rescatar a Hernán Gil, un vigilante de 44 años atrapado bajo escombros hace una semana. El operativo inició hace más de 100 horas.



Vía: @GabyGabyGG https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/U7iTNlbrrL— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 2, 2026

Την ίδια ώρα, εξακολουθούν να αγνοούνται χιλιάδες άνθρωποι, που κατά εκτιμήσεις μπορεί να ανέρχονται και σε 50.000.

Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Επταήμερο εθνικό πένθος

Στο μεταξύ, η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες κήρυξε χθες επταήμερο εθνικό πένθος.

«Η ψυχή της Βενεζουέλας έχει γίνει κομμάτια» εξαιτίας των ζωών που χάθηκαν σε αυτούς τους καταστροφικούς σεισμούς, αναφέρει η Ντέλσι Ροδρίγκες σε μήνυμα που κοινοποίησε μέσω Telegram.

«Ως φόρο τιμής στη μνήμη των θυμάτων, αποφάσισα να κηρύξω επταήμερο εθνικό πένθος από σήμερα στις 18:00 (τοπική ώρα, 1 τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Ελλάδα)», ανακοίνωσε.

Αγώνας επιβίωσης χωρίς τρόφιμα και νερό

Με την καθημερινή ζωή κατεστραμμένη, η προσοχή στρέφεται πλέον στην επιβίωση. Πολλοί είναι άστεγοι και τα τρόφιμα και το νερό λιγοστεύουν.

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«Δίνουν προμήθειες εδώ, αλλά μερικές φορές οι άνθρωποι σχεδόν σκοτώνονται για φαγητό», είπε η 18χρονη Ντανιέλα Αρμάς, πωλήτρια στη Λα Γκουάιρα, αφού περίμενε για βοήθεια σε καταφύγιο έκτακτης ανάγκης.

Υπάρχουν εκτεταμένες κλοπές και λεηλασίες, ενώ την Τετάρτη συνελήφθησαν τέσσερις αστυνομικοί επειδή πιάστηκαν από κατοίκους να κλέβουν αντικείμενα από τα ερείπια.

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«Η κατάσταση είναι αρκετά κρίσιμη», είπε η Λία Ποτζό, επικεφαλής αποστολής της Βενεζουέλας για τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (IOM).

Οι ουρές για βοήθεια μεγαλώνουν καθημερινά, με πολλούς να επιβιώνουν χάρη στην καλή θέληση εθελοντών και δωρεών από άλλους πολίτες.

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«Εδώ δεν παίρναμε τίποτα μέχρι χθες που άρχισαν να φέρνουν νερό», είπε η 56χρονη Φατίμα Μπεροτεράν, που κοιμάται με την οικογένειά της σε πάρκινγκ από τότε που το σπίτι τους σε πολυκατοικία στη Λα Γκουάιρα κατέρρευσε.

«Νιώθω ενοχές όταν τρώω, γιατί κάθε φορά που τρώω σκέφτομαι ότι κάποιος δεν έχει τίποτα να φάει», είπε η Αϊσμάρ Λόπες, μια νεαρή γυναίκα που μεταφέρει σπιτικά γεύματα σε αρκετά καταφύγια.

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Από την πλευρά του, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί επίσης για αυξημένο κίνδυνο επιδημιών, λόγω της κατάρρευσης των υγειονομικών υπηρεσιών και των χαμηλών ποσοστών εμβολιασμού πριν τον σεισμό.

Ο εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Κρίστιαν Λίντμαγιερ, δήλωσε ότι το σύστημα υγείας της χώρας βρίσκεται υπό «ακραία πίεση», επισημαίνοντας ότι οι συνθήκες έχουν επιδεινωθεί δραματικά μετά την καταστροφή.

Την ίδια στιγμή, νέα δεδομένα από προκαταρκτική ανάλυση δορυφορικών εικόνων της NASA εκτιμούν ότι περίπου 58.870 κτήρια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί, αποτυπώνοντας το μέγεθος της καταστροφής.