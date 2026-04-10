Σεχμπάζ Σαρίφ: Οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στην Ισλαμαμπάντ είναι «οριστικές ή κρίσιμες» για μόνιμη κατάπαυση του πυρός
Τι ανέφερε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν
Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ δήλωσε ότι οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στην Ισλαμαμπάντ, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν το Σάββατο, είναι καθοριστικές για την επίτευξη μόνιμης εκεχειρίας στη σύγκρουση που διαρκεί εβδομάδες στη Μέση Ανατολή.
Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν παράλληλα δήλωσε ότι η χώρα που φιλοξενεί τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν δεν αποτελεί «μόνο μια στιγμή υπερηφάνειας για το Πακιστάν αλλά για ολόκληρο τον μουσουλμανικό κόσμο».
Στην ομιλία του προς τη χώρα, την οποία χαρακτήρισε ως «ιστορική περίσταση», ο Σαρίφ είπε ότι τα μέρη που αντιμετώπιζαν η μία την άλλη σε έναν πόλεμο συμφώνησαν τώρα να επιλύσουν τα προβλήματά τους μέσω διαλόγου.
