ΗΠΑ: Σταμάτησαν δεξαμενόπλοιο με πυραύλους Hellfire – Συναγερμός για τη ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο, φόβοι για αντίποινα από το Ιράν

Σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη φάση μπαίνει η αντιπαράθεση στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες πέρασαν σε δυναμική εφαρμογή ναυτικού αποκλεισμού εναντίον πλοίων που συνδέονται με το ιρανικό εμπόριο.

Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι αυξάνει δραματικά την πιθανότητα στρατιωτικής κλιμάκωσης και θέτει σε άμεσο κίνδυνο τα εμπορικά πλοία που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

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Υπό το βάρος των νέων δεδομένων, ο διεθνής οργανισμός ασφαλείας EOS Risk Group προχώρησε στην αναβάθμιση του επιπέδου κινδύνου για τον Περσικό Κόλπο και τον Κόλπο του Ομάν στην κατηγορία HIGH (4/5), γεγονός που πρακτικά σημαίνει ότι μια εχθρική ενέργεια θεωρείται πλέον εξαιρετικά πιθανή. U.S. Central Command (CENTCOM) forces have disabled the Curaçao-flagged tanker M/T Belma after the vessel ignored repeated warnings and continued toward Kharg Island, Iran's primary oil export terminal, in violation of the reimposed U.S. naval blockade.



According to CENTCOM, a… pic.twitter.com/M2EQpUPHxE— OSINTdefender (@sentdefender) July 15, 2026

Το χρονικό της αμερικανικής στρατιωτικής παρέμβασης

Η σπίθα που άναψε το φυτίλι της νέας κρίσης καταγράφηκε στις 15 Ιουλίου, όταν οι αμερικανικές δυνάμεις εφάρμοσαν μέτρα αποκλεισμού κατά του δεξαμενόπλοιου Belma, με σημαία Κουρασάο.

Το πλοίο έπλεε κενό φορτίου με προορισμό το νησί Χαργκ, τον κύριο τερματικό σταθμό των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου, και φέρεται να αγνόησε τις επανειλημμένες αμερικανικές προειδοποιήσεις για αλλαγή πορείας.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της CENTCOM: Αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος εκτόξευσε πυραύλους Hellfire εναντίον του δεξαμενόπλοιου.

Οι πύραυλοι έπληξαν την καπνοδόχο του πλοίου, προκαλώντας την ακινητοποίησή του πριν αυτό εισέλθει στα ιρανικά χωρικά ύδατα.

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Κατά το πρώτο 24ωρο της εφαρμογής του αποκλεισμού, δύο ακόμη εμπορικά πλοία συμμορφώθηκαν με τις αμερικανικές υποδείξεις αλλάζοντας πορεία, ενώ το Belma τέθηκε εκτός λειτουργίας ως μη συμμορφούμενο.

Συναγερμός για ιρανικά αντίποινα

Οι αναλυτές της EOS κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, υπενθυμίζοντας ότι ιστορικά η Τεχεράνη απαντά πάντα με δυναμικό τρόπο σε αντίστοιχες αμερικανικές ενέργειες.

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Εκτιμάται ότι η πιθανότητα ιρανικών αντιποίνων είναι πλέον προ των πυλών, με πιθανούς στόχους όχι μόνο αμερικανικά συμφέροντα αλλά και οποιοδήποτε εμπορικό πλοίο διέρχεται από την περιοχή.

Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πιθανές επιθέσεις με τη χρήση:

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Μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAVs / drones)

Πυραυλικών συστημάτων

Μη επανδρωμένων ταχύπλοων σκαφών (USVs)

Αυστηρές συστάσεις προς τη διεθνή ναυτιλία

Οι εταιρείες θαλάσσιας ασφάλειας απευθύνουν επείγουσα έκκληση στα πληρώματα των πλοίων να εφαρμόσουν στο ακέραιο τα πρωτόκολλα ασφαλείας BMP-MS (Best Management Practices for Maritime Security).

Συνιστάται ο περιορισμός του προσωπικού σε ανοικτούς χώρους, η συνεχής οπτική και ηλεκτρονική επιτήρηση, καθώς και η πλήρης ετοιμότητα των συστημάτων πυρόσβεσης για την αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιών από πλήγματα.

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Παράλληλα, όλα τα πλοία που πλέουν στον Περσικό Κόλπο και τον Κόλπο του Ομάν καλούνται να βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τα κέντρα παρακολούθησης UKMTO και NAVCENT NCAGS, ώστε να ενημερώνονται άμεσα για οποιαδήποτε έκτακτη εξέλιξη.